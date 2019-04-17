13 -14 Nisan AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav bahar dönemi ara sınavlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri yükseldi. Dört oturumda gerçekleşen AÖF ara sınavının soru ve cevapları eKampüs Sistemi üzerinden erişime açıldı. Bir tahminde bulunan açıköğretimliler nihai sonuçları bekliyor. Peki, 13 -14 Nisan AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavı aylar öncesinde de duyurulduğu gibi 13-14 Nisan'da gerçekleşti. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak. En fazla üç dersten kalan açıköğretimliler, 20 Temmuz 2019 tarihinde üç ders sınavına girecek. Bahar dönemi finali için hazırlıklara başlayan AÖF öğrencileri bir yandan da sonuç tarihini merak ediyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte geçtiğimiz yıllar baz alındığın öngörülen tarih!
AÖF sınav sonuçları genellikle 10 gün içerisinde açıklanıyor. Bu nedenle bahar dönemi ara sınav sonuçlarının 24 – 25 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
AÖF'TE DERSLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.
Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.
Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.
Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.
Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.
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