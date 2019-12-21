1281. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranı

Türkiye'nin en çok oynanan şans oyunlarından Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci ve son çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz hafta İzmir'in Balçova ilçesinden 6 bilen 1 kişi 3.166.035,30 TL ikramiyenin sahibi olmuştu. Haftanın çekilişi MPİ'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonrası bin 281'nci haftanın talihli numaraları belli oldu. İşte, MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı...

Heyecanla beklenen bu haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişinin ardından, bin 281'nci hafta Sayısal Loto sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılan çekilişin ardından kazanan rakamlar MPİ tarafından ilan edildi.

Saat 21:15'te başlayan MPİ Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu; 15-19-23-34-36-41

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1280'inci çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 1, 6, 13, 24, 25 ve 37 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1280'inci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 166 bin 35 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 6 bin 657'şer lira, 4 bilen 4 bin 397 kişi 88'er lira ve 3 bilen 81 bin 99 kişi ise 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Balçova ilçesinden yatırıldığı belirtildi.