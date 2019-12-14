1279. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ 14 Aralık 2019 Sayısal Loto sorgulama
Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleşen ve canlı takip edilen 14 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre, şanslı 6 numara Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden ilan edildi. Peki, Sayısal Loto 1279. hafta sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, MPİ Sayısal Loto kupon sonucu sorgulama ekranı ve haftanın kazandıran numaraları.
Son çekilişte 1 milyon TL'nin 1 kişiye çıktığı Sayısal Loto oyununun cumartesi günkü çekilişi için yine çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Günler öncesinden kuponlarını yapanlar, bin 279'uncu hafta Sayısal Loto çekilişinde hangi numaraların çıktığını sorguluyor. İşte, 14 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.
SAYISAL LOTO'DA HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?
Saat 21:15'te başlayan Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda yapılan kura ile gerçekleşti. İşte, Sayısal Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar:
14 ARALIK SAYISAL LOTO SORGULAMA SAYFASI
SAYISAL LOTO KUPONU NASIL YAPILIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
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