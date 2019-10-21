120 saatin sonunda gözler Soçi'de
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı harekâtına verilen 120 saatlik sürenin dolacağı yarın, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelecek.
Barış Pınarı harekâtında atılacak adımlar Soçi’de netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Harekât bölgemizin bir kısmında Rusya korumasındaki rejim güçleri bulunuyor. Meseleyi Putin’le ele alacağız. Bir hal çaresi bulmamız lazım” dediği kritik görüşme nedeniyle tüm dünyanın gözü Soçi’de olacak.
MASADAKİ EN KRİTİK BAŞLIKLAR
Soçi Zirvesi Erdoğan ile Putin’in Suriye’deki gelişmeler nedeniyle bu yıl içindeki 8’inci yüz yüze görüşmesi. Zirvede başta Barış Pınarı harekâtı olmak üzere, Fırat’ın doğusundaki gelişmeler, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele, Münbiç, Ayn el Arap (Kobani) ve İdlib’deki gelişmeler, Suriye’deki yeni anayasa hazırlıkları, Türkiye ile Suriye arasındaki imzalanan Adana Mutabakatı, masadaki en kritik başlıklar olacak. İki lider arasındaki görüşme, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyetle Ankara’da yapılan temaslardan beş gün sonraya gelmesi bakımından büyük önem taşıyor. Soçi Zirvesi’nde ABD ile yürütülen temaslar ve operasyonun geleceği de tüm detaylarıyla ele alınacak. Erdoğan ile Putin, mültecilerin ülkelerine geri dönüşü için önümüzdeki dönemde atılacak adımları da görüşecek.
WASHINGTON VE İSTANBUL ZİRVESİ
Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerle ilgili diplomasi trafiği kapsamında önümüzdeki günlerde de kritik görüşmeler yapacak. 13 Kasım’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesi beklenen Erdoğan, kasım ayında yapılması planlanan dörtlü zirve çerçevesinde de İstanbul’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya gelecek. Hem Washington hem de İstanbul’daki zirvelerde masadaki en önemli başlık Suriye’deki gelişmeler ve siyasi geçiş süreci olacak.
120 SAATLİK SÜRE YARIN DOLUYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatla ilgili, “Pazarlık sünnettir diyerek masada güvenli bölgenin teröristlerden arındırılması, tahkimatlarının ve mevzilerinin yıkılması işi için evet 120 saatte mutabık kaldık. Salı gecesi (yarın) süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir 13 maddelik metne dönüştürdük. Biz ne söylediğimizi, ne istediğimizi, bunları hangi şartlar altında uygulayacağımızı gayet iyi biliyoruz. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz” uyarılarında bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da YPG’nin Kobani ve Menbiç’ten çekilmesini Rusya ile görüşeceklerini söyledi.
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