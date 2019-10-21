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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
21.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

120 saatin sonunda gözler Soçi'de

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
120 saatin sonunda gözler Soçi'de

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı harekâtına verilen 120 saatlik sürenin dolacağı yarın, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelecek.

Barış Pınarı harekâtında atılacak adımlar Soçi’de netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Harekât bölgemizin bir kısmında Rusya korumasındaki rejim güçleri bulunuyor. Meseleyi Putin’le ele alacağız. Bir hal çaresi bulmamız lazım” dediği kritik görüşme nedeniyle tüm dünyanın gözü Soçi’de olacak.

MASADAKİ EN KRİTİK BAŞLIKLAR

Soçi Zirvesi Erdoğan ile Putin’in Suriye’deki gelişmeler nedeniyle bu yıl içindeki 8’inci yüz yüze görüşmesi. Zirvede başta Barış Pınarı harekâtı olmak üzere, Fırat’ın doğusundaki gelişmeler, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele, Münbiç, Ayn el Arap (Kobani) ve İdlib’deki gelişmeler, Suriye’deki yeni anayasa hazırlıkları, Türkiye ile Suriye arasındaki imzalanan Adana Mutabakatı, masadaki en kritik başlıklar olacak. İki lider arasındaki görüşme, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyetle Ankara’da yapılan temaslardan beş gün sonraya gelmesi bakımından büyük önem taşıyor. Soçi Zirvesi’nde ABD ile yürütülen temaslar ve operasyonun geleceği de tüm detaylarıyla ele alınacak. Erdoğan ile Putin, mültecilerin ülkelerine geri dönüşü için önümüzdeki dönemde atılacak adımları da görüşecek.

WASHINGTON VE  İSTANBUL ZİRVESİ

Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerle ilgili diplomasi trafiği kapsamında önümüzdeki günlerde de kritik görüşmeler yapacak. 13 Kasım’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesi beklenen Erdoğan, kasım ayında yapılması planlanan dörtlü zirve çerçevesinde de İstanbul’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya gelecek. Hem Washington hem de İstanbul’daki zirvelerde masadaki en önemli başlık Suriye’deki gelişmeler ve siyasi geçiş süreci olacak.

120 SAATLİK SÜRE YARIN DOLUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatla ilgili, “Pazarlık sünnettir diyerek masada güvenli bölgenin teröristlerden arındırılması, tahkimatlarının ve mevzilerinin yıkılması işi için evet 120 saatte mutabık kaldık. Salı gecesi (yarın) süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir 13 maddelik metne dönüştürdük. Biz ne söylediğimizi, ne istediğimizi, bunları hangi şartlar altında uygulayacağımızı gayet iyi biliyoruz. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz” uyarılarında bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da YPG’nin Kobani ve Menbiç’ten çekilmesini Rusya ile görüşeceklerini söyledi.    

 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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