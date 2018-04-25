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    12. kat balkonunda asÄ±lÄ± bulundu... HÄ±zlÄ± adÄ±mlarla siteye girmiÅŸ

    Ã‡etin AYDIN/Ä°STANBULÂ
    25.04.2018 - 20:50 | Son GÃ¼ncelleme:

    BayrampaÅŸaâ€™da, Ukrayna uyruklu 35 yaÅŸÄ±ndaki Olena Tyhly, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks sitenin 12. kattaki gÃ¼nlÃ¼k kiralÄ±k daire balkon korkuluklarÄ±na iple asÄ±lÄ± ÅŸekilde bulundu. Polis olayÄ±n intihar olduÄŸunu deÄŸerlendirirken, erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n ifadesine baÅŸvurulacaÄŸÄ± belirtildi. Olena Thyly ve erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n olay gecesi siteye giriÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â 

    12. kat balkonunda asÄ±lÄ± bulundu... HÄ±zlÄ± adÄ±mlarla siteye girmiÅŸBayrampaÅŸa AltÄ±ntepsi Mahallesi Ã‡iftlik Caddesi Ã¼zerinde bulunan 25 katlÄ± lÃ¼ks sitede oturanlar, sitenin 12. katÄ±ndaki balkon korkuluklarÄ±nda boynundan kemerle asÄ±lÄ± bir kadÄ±n gÃ¶rdÃ¼ler.

    Ä°lk baÅŸta cansÄ±z manken olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen Ã§evredekiler olayÄ± hemen polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine geldi.Â Â Ä°tfaiye ekipleri merdivenle 12. kata Ã§Ä±karak cesedi indirdi.

    GenÃ§ kadÄ±nÄ±n Ukrayna uyruklu Olena Tyhly (35) olduÄŸunu belirledi.Â GenÃ§ kadÄ±nÄ±n cesedi incelenmek Ã¼zere Adli TÄ±p Kurumuâ€™na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, polis sitenin gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini inceledi.

    GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Â Tyhlyâ€™nin gece saat 00.45 sÄ±ralarÄ±nda hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla siteye girdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Tyhly'nin ardÄ±ndan erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n da saat 01.11 sÄ±ralarÄ±nda siteye girdiÄŸi, 05.00 sÄ±ralarÄ±nda da siteden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

    Tyhlyâ€™nin 3 yÄ±ldÄ±r birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n siteden ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra saat 07.30 sÄ±ralarÄ±nda da kendini astÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendiriliyor. Polisin intihar olarak deÄŸerlendirdiÄŸi olayla ilgili Tyhlyâ€™nin erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n ifadesine baÅŸvurulacaÄŸÄ± belirtildi.

    12. kat balkonunda asÄ±lÄ± bulundu, hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla siteye girmiÅŸBayrampaÅŸaâ€™da, Ukrayna uyruklu 35 yaÅŸÄ±ndaki Olena Tyhly, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± lüks sitenin 12. kattaki günlük kiralÄ±k daire balkon korkuluklarÄ±na iple asÄ±lÄ± ÅŸekilde bulundu. Polis olayÄ±n intihar olduÄŸunu deÄŸerlendirirken, erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n ifadesine baÅŸvurulacaÄŸÄ± belirtildi. Olena Thyly ve erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n olay gecesi siteye giriÅŸ görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±.
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