12. kat balkonunda asÄ±lÄ± bulundu... HÄ±zlÄ± adÄ±mlarla siteye girmiÅŸ

BayrampaÅŸa AltÄ±ntepsi Mahallesi Ã‡iftlik Caddesi Ã¼zerinde bulunan 25 katlÄ± lÃ¼ks sitede oturanlar, sitenin 12. katÄ±ndaki balkon korkuluklarÄ±nda boynundan kemerle asÄ±lÄ± bir kadÄ±n gÃ¶rdÃ¼ler.

Ä°lk baÅŸta cansÄ±z manken olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nen Ã§evredekiler olayÄ± hemen polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine geldi.Â Â Ä°tfaiye ekipleri merdivenle 12. kata Ã§Ä±karak cesedi indirdi.

GenÃ§ kadÄ±nÄ±n Ukrayna uyruklu Olena Tyhly (35) olduÄŸunu belirledi.Â GenÃ§ kadÄ±nÄ±n cesedi incelenmek Ã¼zere Adli TÄ±p Kurumuâ€™na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, polis sitenin gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini inceledi.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Â Tyhlyâ€™nin gece saat 00.45 sÄ±ralarÄ±nda hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla siteye girdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Tyhly'nin ardÄ±ndan erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n da saat 01.11 sÄ±ralarÄ±nda siteye girdiÄŸi, 05.00 sÄ±ralarÄ±nda da siteden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Tyhlyâ€™nin 3 yÄ±ldÄ±r birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n siteden ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra saat 07.30 sÄ±ralarÄ±nda da kendini astÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendiriliyor. Polisin intihar olarak deÄŸerlendirdiÄŸi olayla ilgili Tyhlyâ€™nin erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n ifadesine baÅŸvurulacaÄŸÄ± belirtildi.