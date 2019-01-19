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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

12 Eylül Davası yeniden başladı: 170 ton altın araştırılsın

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
12 Eylül Davası yeniden başladı: 170 ton altın araştırılsın

YARGITAY’ın bozma kararından sonra 12 Eylül askeri darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın rütbe ve mal varlıklarına ilişkin dava, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı.

Müşteki avukatlarından Arif Ali Cangı savunmasında, “12 Eylül darbesinin insanlığa karşı işlenen bir suç olduğu tespit edilerek sanıkların Askeri Ceza Kanunu’na göre rütbelerinin geri alınması nedeniyle mirasçıların elde ettiği hakların ve darbe sayesinde elde ettikleri ve mirasçılarına intikal eden mal varlıklarının tespit edilerek müsaderesine karar verilmesini talep ediyorum” dedi. Avukat Ömer Kavilli de “12 Eylül darbesinin yapıldığı gece Ziraat Bankası’nın olduğu yere askeri araçların götürülerek 170 ton altın hazineden resmi araçlarla çalınıp götürüldüğü iddiasın araştırılmasını istiyoruz” talebini iletti. Dosyada müşteki sıfatı bulunan TBMM Başkanlığı avukatları, “MASAK raporu doğrultusunda gerekirse yeniden alınıp sanıkların mirasçılarına intikal eden mal varlıkları konusunda bir karar alınıp öncelikle bu mal varlıklarına tedbir konulmasını, sonuç olarak müsaderesine de karar verilmesini talep ediyoruz” açıklamasını yaptılar. Cumhurbaşkanlığı avukatı da ‘maddiyatla ölçülmeyen unvanların geri alınması’ ifadesini kullanarak, darbecilerin rütbelerinin de sökülmesi talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN RET

Savunmaların ardından mahkeme müştekilerin, “Sanık mirasçılarına sanıklardan temin edilen maddi kazanımlar ve mal varlığının araştırılması, tespiti ve tedbir konulması talebinin bozma ilamı gözetildiğinde” reddine karar verdi. Mahkeme müşteki avukatların diğer taleplerini de reddederek, duruşmayı erteledi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (18.01.2019) -2
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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