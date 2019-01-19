12 Eylül Davası yeniden başladı: 170 ton altın araştırılsın
YARGITAY’ın bozma kararından sonra 12 Eylül askeri darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın rütbe ve mal varlıklarına ilişkin dava, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı.
Müşteki avukatlarından Arif Ali Cangı savunmasında, “12 Eylül darbesinin insanlığa karşı işlenen bir suç olduğu tespit edilerek sanıkların Askeri Ceza Kanunu’na göre rütbelerinin geri alınması nedeniyle mirasçıların elde ettiği hakların ve darbe sayesinde elde ettikleri ve mirasçılarına intikal eden mal varlıklarının tespit edilerek müsaderesine karar verilmesini talep ediyorum” dedi. Avukat Ömer Kavilli de “12 Eylül darbesinin yapıldığı gece Ziraat Bankası’nın olduğu yere askeri araçların götürülerek 170 ton altın hazineden resmi araçlarla çalınıp götürüldüğü iddiasın araştırılmasını istiyoruz” talebini iletti. Dosyada müşteki sıfatı bulunan TBMM Başkanlığı avukatları, “MASAK raporu doğrultusunda gerekirse yeniden alınıp sanıkların mirasçılarına intikal eden mal varlıkları konusunda bir karar alınıp öncelikle bu mal varlıklarına tedbir konulmasını, sonuç olarak müsaderesine de karar verilmesini talep ediyoruz” açıklamasını yaptılar. Cumhurbaşkanlığı avukatı da ‘maddiyatla ölçülmeyen unvanların geri alınması’ ifadesini kullanarak, darbecilerin rütbelerinin de sökülmesi talebinde bulundu.
MAHKEMEDEN RET
Savunmaların ardından mahkeme müştekilerin, “Sanık mirasçılarına sanıklardan temin edilen maddi kazanımlar ve mal varlığının araştırılması, tespiti ve tedbir konulması talebinin bozma ilamı gözetildiğinde” reddine karar verdi. Mahkeme müşteki avukatların diğer taleplerini de reddederek, duruşmayı erteledi.
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