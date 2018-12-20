12 emniyet müdürüne FETÖ’den operasyon
FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 7’si birinci sınıf olan 12 emniyet müdürü olmak üzere 49 eski emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonlarda 3’ü birinci sınıf emniyet müdürü olmak üzere 37 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 49 eski emniyet görevlisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 7’si birinci sınıf olmak üzere 12’sinin emniyet müdürü, 16’sının komiser ve emniyet amiri, 21’inin ise polis memuru olduğu öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde düzenledikleri operasyonlarda, şüphelilerden 37’sini gözaltına aldı.
Daha önce KHK ile ihraç edilen birinci sınıf emniyet müdürlerinden Alparslan Nazlı, Mustafa Elaman ve Yavuz Bal gözaltına alındı. Şüpheli birinci sınıf emniyet müdürleri Cemil Bayazıt, Hasan Can, Halil Kayhan ve Fehmi Özer’in yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Şüphelilerden 16’sının, FETÖ’nün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
TRT’DEN FETÖ BELGESELİ
“Yüzyılın Terör ve İhanet Şebekesi: FETÖ” belgeseli, bu akşam saat 22.00’de TRT 1’de yayınlanacak. TRT Kurumsal İletişimi’nin paylaştığı bilgilere göre 85 dakika olarak hazırlanan belgesel Fetullahçı Terör Örgütü’nün kuruluşundan başlayıp 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçte yapısı ve yapılanması, işleyişi ve kaynakları hakkında bilgiler içeriyor. FETÖ’nün devleti ele geçirme faaliyetleri, kumpaslar, uluslararası destekçiler de belgeselde yer buluyor.
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