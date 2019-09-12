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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

12-13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu! BİM'de bugün ne var?

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12-13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu! BİM'de bugün ne var?

BİM aktüel ürünler katalogu içerisinde yer alan ürünler, 12-13 Eylül tarihlerinde zincir mağazaları ziyaret edecek birçok kişinin gündeminde yer alıyor. 13 Eylül tarihi itibariyle cep telefonu, usb bellek, aspiratör, kulaklık, tencere seti gibi pek çok ürünü mağazasına getirecek olan BİM, bu ürünleri aktüel ürünler katalogu içerisinde yayınlıyor. İşte, 12 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu ve içerisinde yer alan ürünlerin listesi

BİM aktüel ürünler katalogu 13 Eylül tarihlerinde mağazalara gidecek olan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, 12-13 Eylül tarihlerinde BİM aktüel ürünler katalogu içerisinde buzdolabı, cep telefonu, usb bellek, aspiratör ve kulaklık dışında hangi ürünler yer alacak? İşte, züccaciye, ev elektroniği, giyim ve teknoloji ürünleri başta olmak üzere geniş ürün yelpazesiyle 13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu bilgileri

13 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGU

13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu içerisinde ev, araba ve iş yerinde kullanabileceğiniz pek çok ürün yer alıyor. İşte, 1,549 liraya satılan Key 330ST buzdolabı haricindeki ürünlerin listesi;

Buzdolabı Key 330 ST Özellikleri: 1,549 TL

• A+ Enerji,A sınıfına göre %20 daha az enerji harcar
• Kapı Yönü Değiştirilebilme
• Brüt 330 lt, Net 316 lt
• İki kapılı
• Dondurucu bölme 71 lt
• Soğutucu bölme 245 lt
• 1 adet sebzelik

12-13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu BİMde bugün ne var

AKTÜEL ÜRÜNLER ARASINDA YER ALAN HUAWEİ Y5 CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ: 879 TL

 4,5G
• 4 Çekirdek İşlemci Cortex A53 1.5 Ghz
• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB
• 5,45” Ekran Boyutu
• Çift Sim Kart
• Arka Kamera 8 Mp
• Ön Kamera 5 Mp
• Android 8.1.0
• Batarya 3020 mAh
• Yüz Tanıma

12-13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu BİMde bugün ne var

12-13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu BİMde bugün ne var

 

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