12-13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu! BİM'de bugün ne var?
BİM aktüel ürünler katalogu içerisinde yer alan ürünler, 12-13 Eylül tarihlerinde zincir mağazaları ziyaret edecek birçok kişinin gündeminde yer alıyor. 13 Eylül tarihi itibariyle cep telefonu, usb bellek, aspiratör, kulaklık, tencere seti gibi pek çok ürünü mağazasına getirecek olan BİM, bu ürünleri aktüel ürünler katalogu içerisinde yayınlıyor. İşte, 12 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu ve içerisinde yer alan ürünlerin listesi
BİM aktüel ürünler katalogu 13 Eylül tarihlerinde mağazalara gidecek olan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, 12-13 Eylül tarihlerinde BİM aktüel ürünler katalogu içerisinde buzdolabı, cep telefonu, usb bellek, aspiratör ve kulaklık dışında hangi ürünler yer alacak? İşte, züccaciye, ev elektroniği, giyim ve teknoloji ürünleri başta olmak üzere geniş ürün yelpazesiyle 13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu bilgileri
13 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGU
13 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu içerisinde ev, araba ve iş yerinde kullanabileceğiniz pek çok ürün yer alıyor. İşte, 1,549 liraya satılan Key 330ST buzdolabı haricindeki ürünlerin listesi;
Buzdolabı Key 330 ST Özellikleri: 1,549 TL
• A+ Enerji,A sınıfına göre %20 daha az enerji harcar
• Kapı Yönü Değiştirilebilme
• Brüt 330 lt, Net 316 lt
• İki kapılı
• Dondurucu bölme 71 lt
• Soğutucu bölme 245 lt
• 1 adet sebzelik
AKTÜEL ÜRÜNLER ARASINDA YER ALAN HUAWEİ Y5 CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ: 879 TL
4,5G
• 4 Çekirdek İşlemci Cortex A53 1.5 Ghz
• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB
• 5,45” Ekran Boyutu
• Çift Sim Kart
• Arka Kamera 8 Mp
• Ön Kamera 5 Mp
• Android 8.1.0
• Batarya 3020 mAh
• Yüz Tanıma
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