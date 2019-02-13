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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

1112 polise daha FETÖ gözaltısı

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1112 polise daha FETÖ gözaltısı

2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavındaki kopya iddiaları üzerine sürdürülen soruşturma kapsamında, savcılık 130’u halen aktif görevde olmak üzere 1112 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Şüphelilerden 641’ine ulaşılırken diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarına göre, 2010 yılındaki polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara eriştiği tespiti üzerine dün düğmeye basıldı. 76 ildeki eşzamanlı operasyonda, 1112 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aranan polislerin 143’ünün FETÖ’den zaten tutuklu bulunduğu, 130’unun ise görevde olduğu öğrenildi. Operasyonda, 641 şüpheli gözaltına alındı.

13. SORUYA AYNI YANIT

Şüphelilerin isimlerinin, 2010’daki sınava ilişkin soruşturma kapsamında bilirkişi raporuyla belirlendiği, tamamının bu sınavın iptal edilen 13. sorusuna da aynı yanıtı verdiği tespit edildi. Şüphelilerden 952’sinin isimlerinin gizli tanık “Garson”dan ele geçen SD kartta “kırmızı kod” ile yer aldığı kaydedildi.

Operasyonun hazırlıklarının bir süredir devam ettiği, bu kapsamda her ilden bir emniyet görevlisinin Ankara’ya çağrıldığı ve bu kişilere soruşturmaya ilişkin bilgi verildiği belirtildi. Bu operasyonla, 2010’daki polislikten komiserliğe geçiş sınavına ilişkin soruşturmanın büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

FETÖ’nün devlete sızmak için sınavları nasıl kullandığına ilişkin tespit ve değerlendirmeler, polis akademisinin “Yeni Nesil Terör: FETÖ’nün Analizi” raporunun “FETÖ’nün Devlete Sızma Mekanizması Olarak Sınavlar” bölümünde de yer almıştı.

DEVLETE SIZMAK İÇİN

FETO’nün, devletin stratejik noktalarına adam devşirmek amacıyla soru hırsızlığı yaptığı tespitine yer verilen raporda, 2000-2013 yılları arasındaki KPSS, ÖSS, ALES, askeri liseler, YDS gibi ÖSYM koordinatörlüğünde yapılan tüm sınav sorularının çalındığı belirtildi.

300 BİN KİŞİYE İNCELEME

Darbe girişimi ve sınav sorularının çalınması soruşturmaları kapsamında 300 bin kişinin incelenmesine ve yargılanmasına devam edildiği belirtilen raporda, örgüt üyeliğinin tespiti konusunda kullanılan yöntemlere değinildi. Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait polis meslek yüksek okulu (2008-2014) sınav sorularının 2014 ve sonrası hariç olmak üzere çalındığının, sınavlar üzerinde yapılan teknik analizlerde ortaya çıkarıldığı kaydedildi. m ANKARA

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