1112 polise daha FETÖ gözaltısı
2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavındaki kopya iddiaları üzerine sürdürülen soruşturma kapsamında, savcılık 130’u halen aktif görevde olmak üzere 1112 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Şüphelilerden 641’ine ulaşılırken diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarına göre, 2010 yılındaki polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara eriştiği tespiti üzerine dün düğmeye basıldı. 76 ildeki eşzamanlı operasyonda, 1112 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aranan polislerin 143’ünün FETÖ’den zaten tutuklu bulunduğu, 130’unun ise görevde olduğu öğrenildi. Operasyonda, 641 şüpheli gözaltına alındı.
13. SORUYA AYNI YANIT
Şüphelilerin isimlerinin, 2010’daki sınava ilişkin soruşturma kapsamında bilirkişi raporuyla belirlendiği, tamamının bu sınavın iptal edilen 13. sorusuna da aynı yanıtı verdiği tespit edildi. Şüphelilerden 952’sinin isimlerinin gizli tanık “Garson”dan ele geçen SD kartta “kırmızı kod” ile yer aldığı kaydedildi.
Operasyonun hazırlıklarının bir süredir devam ettiği, bu kapsamda her ilden bir emniyet görevlisinin Ankara’ya çağrıldığı ve bu kişilere soruşturmaya ilişkin bilgi verildiği belirtildi. Bu operasyonla, 2010’daki polislikten komiserliğe geçiş sınavına ilişkin soruşturmanın büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.
FETÖ’nün devlete sızmak için sınavları nasıl kullandığına ilişkin tespit ve değerlendirmeler, polis akademisinin “Yeni Nesil Terör: FETÖ’nün Analizi” raporunun “FETÖ’nün Devlete Sızma Mekanizması Olarak Sınavlar” bölümünde de yer almıştı.
DEVLETE SIZMAK İÇİN
FETO’nün, devletin stratejik noktalarına adam devşirmek amacıyla soru hırsızlığı yaptığı tespitine yer verilen raporda, 2000-2013 yılları arasındaki KPSS, ÖSS, ALES, askeri liseler, YDS gibi ÖSYM koordinatörlüğünde yapılan tüm sınav sorularının çalındığı belirtildi.
300 BİN KİŞİYE İNCELEME
Darbe girişimi ve sınav sorularının çalınması soruşturmaları kapsamında 300 bin kişinin incelenmesine ve yargılanmasına devam edildiği belirtilen raporda, örgüt üyeliğinin tespiti konusunda kullanılan yöntemlere değinildi. Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait polis meslek yüksek okulu (2008-2014) sınav sorularının 2014 ve sonrası hariç olmak üzere çalındığının, sınavlar üzerinde yapılan teknik analizlerde ortaya çıkarıldığı kaydedildi. m ANKARA
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