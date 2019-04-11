11 Nisan Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
11 Nisan Perşembe günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 11 Nisan Perşembe günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 11 Nisan Perşembe gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 11 Nisan tarihli son depremler listesi.
SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:08:00 40.6712 26.9343 11.3 -.- 1.6 -.- YULUCE-GELIBOLU (CANAKKALE)
05:10:36 38.4575 25.5210 11.7 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
04:48:18 38.6293 26.1213 13.3 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
04:39:30 40.7922 27.5245 14.5 -.- 2.3 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:56:30 38.7498 38.1392 5.0 -.- 2.2 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)
02:54:44 38.7307 38.1848 5.0 -.- 1.9 -.- YAYIKLI-ARGUVAN (MALATYA)
02:50:48 39.8413 41.3705 11.2 -.- 1.9 -.- PALANDOKEN (ERZURUM)
00:29:32 40.8137 28.9403 5.6 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
00:02:36 36.6327 36.0905 4.7 -.- 3.6 3.7 KARAAGAC-ISKENDERUN (HATAY)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle