11 hekime 20’şer ay hapis cezası
TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) üyesi 11 hekim, ‘Zeytin Dalı’ harekâtına ilişkin 24 Ocak 2018 tarihli ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı açıklama ve 1 Eylül 2016’da ‘Dünya Barış Günü’nde yaptıkları basın açıklaması nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ iddiasıyla 20’şer ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada söz alan eski TTB Başkanı Raşit Tükel, “Suçlamaya konu edinen açıklamalarımız suç teşkil etmemektedir beraatımızı talep ediyorum” derken, hekim Taner Gören de “Bize bu açıklamayı yaptıran şey insan sevgisinden başka bir şey değildir” diye konuştu. TTB Başkanı Sinan Adıyaman da “Yaşam hakkını savunduk. Bütün hayatımızı bu çaba ile sürdürürken terörle suçlanıp yargılanmamızı kabul etmiyorum. Ölümün bile adil olmadığı dünyada yaşamın adil olmasını istiyoruz. Suçlamaları kabul etmiyor ve beraatımızı talep ediyorum” dedi. Hekim Şeyhmus Gökalp ise “Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz bir suç bulunmamaktadır. Açıklamamızın ana hattı barışı savunmaktır” diye konuştu. Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, her iki açıklama nedeniyle 11 hekime oybirliğiyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 20’şer ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hekimlerden Hande Arpat’a ise 20 ay hapis cezasının yanı sıra, sosyal medya paylaşımları nedeniyle de ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.
KARAR KESİNLEŞİRSE CEZAEVİNE GİRECEKLER
Duruşmada hekimler ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını’ istemedi. Mahkeme de hekimlere verdiği cezayı ertelemedi. Karar kesinleşirse hekimler cezaevine girecek. Duruşmanın ardından açıklama yapan TTB Başkanı Adıyaman, “Biz tıp etiğinin bize öğrettiği şeyi uyguladık. Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledik. Üç duruşmada da yaptığımız savunmalarda ortada bir suç olmadığını söyledik.
Bizim yaşam hakkı için çalıştığımızı anlattık. Fakat mahkemeden ceza çıktı biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bunu iptal ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.
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