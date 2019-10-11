11 Ekim Cuma günü elektrik kesintileri... Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'un farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız hem planlı elektrik kesintilerinin ne zaman düzeleceğini hem de yaşanan arızaların ardından elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyorlar. İstanbul'un tüm ilçelerinde yaşanan kesintilerin programları hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'nda açıklandı. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte bölge bölge elektrik kesintilerinin listesi
Elektrikler ne zaman gelecek sorusu İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasındaki yerini alıyor. Peki İstanbul'un bugün hangi bölgelerinde planlı kesintiler ve arızalar mevcut? İşte İstanbul'un iki yakasında da meydana gelecek elektrik kesintileri
11 Ekim 2019 Cuma günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası
- BARBAROS Mh., 6/2. Sk., 6/1B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28251-18573)
- ÇAYIRDERE Mh., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., CANDAN Sk., PEMBELİ Sk., SADABAT Sk., ÇÖL Sk., GÜLSUYU Sk., SEVENLER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28569-25021)
- SÜTLÜCE Mh., KANLI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28603-9656 T.M.)
- SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1617. Sk., 1615. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1620. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28605-21551)
- SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1611. Sk., 1603. Sk., 1607. Sk., 1608. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28606-21525)
- YEŞİLKÖY Mh., HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER Sk., YEŞİLKÖY HALKALI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28623-1492)
- YEŞİLKÖY Mh., HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER Sk., ÇARDAK YOLU Sk., AHMET TANER KIŞLALI Sk., KAZIM SİLİVRİLİ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28624-1607)
- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28673-29313)
- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 15:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28675-28366)
- ŞEMSİPAŞA Mh., 5. Sk., 7. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28689-28205)
- HÜRRİYET Mh., 305. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28690-28053)
- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28674-29487)
- YASSIÖREN Mh., BALABAN Mh., BOYALIK Mh., DURUSU PARK Cd., FINDIKDERE Cd., TAŞKÖPRÜ Cd., TAŞKAYNAK Cd., SAZLI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28699-30508-29144-30516-28885-28560-29066-28855-28861-28870-28871-28872-28869-28867-28866-28868-28865-28856-28019-29971-28883-29790-29576-29975-29259-30513-29483-28385)
- ÇAYIRDERE Mh., BAŞÖĞRETMEN Cd., GÖKYÜZÜ Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28705-25529)
- BAĞLAR Mh., ŞEHİT HASAN UZUN Sk., MİMAR SİNAN Cd., MERCAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28722-31127)
- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., MÜSELLES Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28726-3317)
- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., ZAFER Cd., LADİN Sk., YILDIRIM Sk., YÜKSEK Sk., MEŞE Sk., SEDİR Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., ŞİMŞİR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28765-185-1-2)
- BAHÇEKÖY YENİ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28786-4637-4465)
- İSKENDERPAŞA Mh., AÇIKLAR Sk., DOLAP Cd., ESKİ SARAÇHANE Sk., HORHOR Cd., KAMİLPAŞA Sk., KIZTAŞI Cd., MACAR KARDEŞLER Cd., YEŞİL TEKKE Sk., YEŞİL TEKKE KUYULU Sk., YEŞİL TEKKE 2. ÇIKMAZI Sk., YEŞİL TEKKE 2. ARALIĞI Sk., YEŞİL TEKKE 1. ÇIKMAZI Sk., YEŞİL TEKKE 1. ARALIĞI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28814-2166 TM )
- AKÇABURGAZ Mh., 1585. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28755-27709)
- AKÇABURGAZ Mh., 1584. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28756-22563)
- AKÇABURGAZ Mh., 1586. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28757-27303)
- HOBYAR Mh., ANKARA Cd., CAĞALOĞLU YOKUŞU Sk., CEMAL NADİR Sk., TÜRKOCAĞI Cd., NARLIBAHÇE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28813-2104 TM)
- AKÇABURGAZ Mh., 1584. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28752-20983)
- AKÇABURGAZ Mh., 1585. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28753-27706)
- AKÇABURGAZ Mh., 1585. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28754-27707)
- MURATPAŞA Mh., DEMİRHİSAR Cd., CUMHURİYET Cd., ELAZIĞ Sk., EREĞLİ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28827-8206)
- CEVATPAŞA Mh., KIYI Sk., NAMIK KEMAL Cd., ŞÜKRÜ KANATLI Cd., MEHMET AKİF Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28828-8209)
- 50. YIL Mh., 75. YIL Mh., CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., GAZİ Mh., MALKOÇOĞLU Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 01:30-01:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28834-28366 Fideri)
- 50. YIL Mh., CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., GAZİ Mh., MALKOÇOĞLU Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 01:40-01:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28835-28346 Fideri)
- KARTALTEPE Mh., BİLGEHAN Cd., FATİH Cd., ORDU Cd., AVASKÖY YOLU Cd., 60. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28866-8212)
- KARTALTEPE Mh., CEM Sk., GÖZDE Sk., GEYİK Sk., MERAL Sk., MEHMET AKİF Cd., ÜRGÜPLÜ Cd., BİROL Sk., VOLKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28867-8422)
- ATATÜRK Mh., PAPATYA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28911-11283)
- 50. YIL Mh., 75. YIL Mh., CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., İSMETPAŞA Mh., MALKOÇOĞLU Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 01:50-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28836-28194 Fideri)
- 50. YIL Mh., 75. YIL Mh., CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., İSMETPAŞA Mh., MALKOÇOĞLU Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 02:00-02:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28837-29347 Fideri)
- 50. YIL Mh., 75. YIL Mh., CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., HABİBLER Mh., İSMETPAŞA Mh., MALKOÇOĞLU Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 02:10-02:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28838-29099)
- 50. YIL Mh., 75. YIL Mh., CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., MALKOÇOĞLU Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 02:20-02:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28840-29450 Fideri)
- ETİLER Mh., NİSBETİYE Cd., ARNAVUTKÖY YOLU Sk., TEPECİK YOLU Sk., HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ Sk., ŞEHİT AHMET ACARKAN Sk., YILDIZÇİÇEĞİ Sk., AHULAR Sk., SEHERYILDIZI Sk., SARIOBA Sk., BEBEK YOKUŞU Sk., ERGİN Sk., İHSAN AKSOY Sk., MUHTAR EMMAR EŞKİ Sk., AKGÖREN Sk., DİLEKYILDIZI Sk., YANARSU Sk., ALTINEKİN Sk., ÇAMLIK YOLU Sk., ÖZDEŞ Sk., TOPRAKKALE Sk., GÜLERDİ Sk., AYAZMA YOLU Sk., KÜÇÜKBEBEK Cd., ÖZENLİ Sk., CENGİZ TOPEL Cd., MUHARİPLER Sk., FÜZECİLER Sk., TUĞCULAR Sk., KOÇYİĞİTLER Sk., MUTLU Sk., MİNELİ ÇIKMAZI Sk., CEVHER Sk., EDİNCİK Sk., BEBEK Mh., DAYIBEY Sk., GÜNAYDIN YOLU Sk., ÇATALHÖYÜK Sk., BEBEK DAĞI Sk., DÜZGÖREN ÇIKMAZI Sk., İĞDELİ Sk., RUMELİHİSARI-NAFİ BABA YOLU Sk., KÜLTÜR Mh., KÖRKADI Sk., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., BUDAK Sk., ARNAVUTKÖY Mh., KOLEJ Sk., KOLEJ YOLU Sk., ADALI FETTAH Sk., ABDULHAKMOLLA Sk., ARNAVUTKÖY DERE Sk., BEYAZGÜL Cd., DUBARACI Sk., CEVİZ Sk., EĞLENCE Sk., DOLAPLIKUYU Sk., TEKKECİ Sk., SEBZECİ BAYRAM Sk., TAYYARECİ SUPHİ Sk., KİREÇHANE Sk., KARAKAVAK Sk., KİREÇHANE GEDİĞİ Sk., SEKBANLAR Cd., DÜZYOL Sk., AYGÜL Sk., GİRGİN Sk., BOYALIKÖŞK Sk., FRANCALACI Cd., NİSBETİYE Mh., PIRLANTA Sk., HAKKI ŞEHİT HAN Sk., MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY Sk., YAKUT Sk., GÖKÇE Sk., ALTIN Sk., BAKIR Sk., METEHAN Sk., GÖZDE Sk., OKUL Sk., SELVİ Sk., ASLI Sk., DOĞA Sk., NİHAN Sk., NİSBETİYE Cd., BELEDİYE SİTESİ YOLU Sk., PETROL SİTESİ YOLU Sk., PEKER Sk., BİLGİN Sk., BAŞA Sk., BAŞLIK Sk., FECRİ EBCİOĞLU Sk., SAYDAM Sk., BİRLİK Sk., TÖREN Sk., MALAZGİRT Sk., CAHİT AYBAR Sk., GAZİ GÜÇNAR Sk., AKAT Mh., ZEYTİNOĞLU Cd., FENERLİ HRİSTO Sk., MELODİ Sk., KAKTÜS Sk., ULUS Mh., KELAYNAK Sk., DOĞA Sk., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., CANAN Sk., LEVENT Mh., BİNBİRÇİÇEK Sk., KARAKOL Sk., ÇARŞIARKASI Sk., YASEMİN Sk., BALLI Sk., GEYİKLİ Sk., ÇAYIRÇİMEN Sk., CÖMERT Sk., ASMA Sk., REZENE Sk., PROF. AHMET KEMAL ARU Sk., HACI ADİL Cd., KARANFİL Sk., FESLEĞEN Sk., PALMİYE Sk., ABBASAĞA Mh., BALMUMCU Mh., CİHANNÜMA Mh., DİKİLİTAŞ Mh., KONAKLAR Mh., KURUÇEŞME Mh., LEVAZIM Mh., MECİDİYE Mh., MURADİYE Mh., ORTAKÖY Mh., SİNANPAŞA Mh., TÜRKALİ Mh., VİŞNEZADE Mh., YILDIZ Mh., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28861-3183 FİDERİ,3386 FİDERİ,3586 FİDERİ,60E FİDERİ,3939 FİDERİ,3421 FİDERİ,3204 FİDERİ,3054 FİDERİ,3057 FİDERİ,3145 FİDERİ,3094 FİDERİ,3408 FİDERİ,3474 FİDERİ,3643 FİDERİ,3935 FİDERİ,3440 FİDERİ,3350 FİDERİ,3219 FİDERİ,3298 FİDERİ,3087 FİDERİ,3504 FİDERİ,3537 FİDERİ,3366 FİDERİ,5061 FİDERİ,3532 FİDERİ,3301 FİDERİ,3545 FİDERİ,3316 FİDERİ,3208 FİDERİ,3592 FİDERİ,3105 FİDERİ,3505 FİDERİ,3084 FİDERİ,3217 FİDERİ,3387 FİDERİ,3474 FİDERİ)
- MAVİGÖL Mh., KUM Sk., MEDENİYET Sk., AŞURE Sk., EYÜP SULTAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28862-28484-29102-29024)
- CUMHURİYET Mh., ZAKKUM Sk., ZAMBAK Sk., LALE Sk., LEYLA Sk., ÇETİN EMEÇ Cd., MEDİNE Sk., BAHARLIBAHÇE Sk., ACAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28888-25101)
- CUMHURİYET Mh., KINALI Cd., ALKONCA Sk., İHSAN KOÇER Sk., YEŞİM Sk., MORLALE Sk., BEYAZGÜL Sk., SÜREYYA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28890-25106)
- CUMHURİYET Mh., DEMİRHAN Sk., DİCLE Sk., ALKONCA Sk., ANADOLU Cd., ERGİN Sk., EGEMEN Sk., KINA Sk., DURU Sk., YUDUM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28889-25103)
- TOZKOPARAN Mh., GÜLİZAR Sk., HALDUN TANER Sk., KOPUZ Sk., GENERAL FEHMİ TUNCALI Cd., ERDEMLİ Sk., ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN Sk., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., G-8 Sk., SÜVARİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28901-810)
- İSTİKLAL Mh., MİLLET Sk., TEMEL Sk., MÜZİK Sk., UDİ Sk., AHENK Sk., ATA Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28912-20519TM 8.DP )
- MİMAROBA Mh., ERTÜRKLER Cd., MUSTAFA KEMAL Bul., AKDİL Sk., AKDUMAN Sk., SİNAN Sk., EKİNOBA Mh., ÖZTANIK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28914- 24233 24248 24079 24537 )
- SAADETDERE Mh., 1. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28915-21915TM 10.DP)
11 Ekim 2019 Cuma günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden en az 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesi ve Ayedaş Mobil 186 uygulaması üzerinden yayınlanmaktadır. Ayrıca, sistemde cep telefonu olan müşterilere planlı kesinti bilgileri öncesinde SMS ile paylaşılmaktadır.
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: PROF. DR. HIFZI ÖZCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞERİF ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DUDULLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: PALMİYE
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEREBOYU
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEREBOYU
|14:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3076.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3077.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3069.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3068.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3078.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3078/1. ÇIKMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3080.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3082.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3005.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3004.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3001.
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YAVUZELİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇAMLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AKKAVAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KAKTÜS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KARTOPU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: RÜZGARLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: OYA ÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PALMİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SARDUNYA
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ORHAN VELİ KANIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞAHİN
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SALINCAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BEYAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KAKTÜS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: HÜRREM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KARTOPU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SARDUNYA
|12:15 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İĞDE
|14:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: İBRAHİM AĞA CAMİİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: SABİTBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KOŞUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ARDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: İBRAHİMAĞA ZAVİYESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: GÜLDESTE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: GÖRGÜLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: HALİL ETHEM ELDEM
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: HAMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: DR. NEŞET USMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HAMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ÜNAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MEVLANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YAĞMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SEMAZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MEVLAM ÇIKMAZI
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ELVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: EZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MENZİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: FURKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SONBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DESTE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DEVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ÜÇLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: AVCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MERCEK
|09:30 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BEGONYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ACAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: EFE BOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BOMAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: AYŞE HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: VARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: PALMİYELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: AKMANSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: NESLİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: GEYVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KADEM
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÜLÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KUMRU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: TOLGA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEVAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: NERMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAĞLIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FEYZULLAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ERGENEKON
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAHAFLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: HOŞNUT
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MABEYN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SİPER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BOZDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MESNEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: NAĞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: YAKACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: HARMANLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ADAÇAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAHAFLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ÖZSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KONAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: DEMİRÖZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: REFORM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: HOŞNUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜVEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: İKRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TROPİKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KOÇHAN
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: LİMON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: OLİMPİYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: LİMON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CİBRAN
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ŞERBETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: RESİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: BAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ZAKKUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: FORMÜL
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: OLİMPİYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TARİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: YAKIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAHAFLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: AHU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TROPİKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: LİMON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MEŞHUR
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SAFİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: EVİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SANCAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: GERÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SARDUNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: YENİYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: DUYARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: GÜLDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: KURTULUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: LEYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MEYVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MERİÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ESENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: FİGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MEVLANA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SADIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SÜRPRİZ
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ÇİĞDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SANCAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: HABİB
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: KARDELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SARDUNYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: LEYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: CESARET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MİNNET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: NUR YOLU
|16:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: HİLMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: AHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ENVER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MEDDAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: HAKYOL
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ŞEHZADE (ORTA)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SPOR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ŞEHZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURULAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KUŞATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURUÇEŞME (ORTA)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KEVSER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (ORTA)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: GÖÇELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURUÇEŞME
|11:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: KÖYİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: SEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ESMA (ÇAMLIK)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEHNAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEFTALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÜVEZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: EFSANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: VALİDE SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: AHISKA
|12:15 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜNGÜ
|16:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜLKÜ
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KELAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MECİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SELÇUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SİRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İKBAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÖKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AĞRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HELVACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ABDULKERİM BİÇİCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GAZZE
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KARADAĞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAYYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KINIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜPHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜMEYYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SİRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAVŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YEŞİLIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İMAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ARTVİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÜZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AĞRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SEFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇOLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KURFALI
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: KIVRIM
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAMLI BELDE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PATLAYICI MADDELER YOLU
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PATLAYICI MADDELER YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: AYÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: PALAMUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAKIR
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