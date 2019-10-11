11 Ekim Cuma günü elektrik kesintileri... Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusu İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasındaki yerini alıyor. Peki İstanbul'un bugün hangi bölgelerinde planlı kesintiler ve arızalar mevcut? İşte İstanbul'un iki yakasında da meydana gelecek elektrik kesintileri

11 Ekim 2019 Cuma günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası

- BARBAROS Mh., 6/2. Sk., 6/1B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28251-18573)



- ÇAYIRDERE Mh., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., CANDAN Sk., PEMBELİ Sk., SADABAT Sk., ÇÖL Sk., GÜLSUYU Sk., SEVENLER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28569-25021)



- SÜTLÜCE Mh., KANLI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28603-9656 T.M.)



- SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1617. Sk., 1615. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1620. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28605-21551)



- SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1611. Sk., 1603. Sk., 1607. Sk., 1608. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28606-21525)



- YEŞİLKÖY Mh., HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER Sk., YEŞİLKÖY HALKALI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28623-1492)



- YEŞİLKÖY Mh., HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER Sk., ÇARDAK YOLU Sk., AHMET TANER KIŞLALI Sk., KAZIM SİLİVRİLİ Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28624-1607)



- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28673-29313)



- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 15:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28675-28366)



- ŞEMSİPAŞA Mh., 5. Sk., 7. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28689-28205)



- HÜRRİYET Mh., 305. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28690-28053)



- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28674-29487)



- YASSIÖREN Mh., BALABAN Mh., BOYALIK Mh., DURUSU PARK Cd., FINDIKDERE Cd., TAŞKÖPRÜ Cd., TAŞKAYNAK Cd., SAZLI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28699-30508-29144-30516-28885-28560-29066-28855-28861-28870-28871-28872-28869-28867-28866-28868-28865-28856-28019-29971-28883-29790-29576-29975-29259-30513-29483-28385)



- ÇAYIRDERE Mh., BAŞÖĞRETMEN Cd., GÖKYÜZÜ Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28705-25529)



- BAĞLAR Mh., ŞEHİT HASAN UZUN Sk., MİMAR SİNAN Cd., MERCAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28722-31127)



- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., MÜSELLES Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28726-3317)



- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., ZAFER Cd., LADİN Sk., YILDIRIM Sk., YÜKSEK Sk., MEŞE Sk., SEDİR Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., ŞİMŞİR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28765-185-1-2)



- BAHÇEKÖY YENİ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28786-4637-4465)



- İSKENDERPAŞA Mh., AÇIKLAR Sk., DOLAP Cd., ESKİ SARAÇHANE Sk., HORHOR Cd., KAMİLPAŞA Sk., KIZTAŞI Cd., MACAR KARDEŞLER Cd., YEŞİL TEKKE Sk., YEŞİL TEKKE KUYULU Sk., YEŞİL TEKKE 2. ÇIKMAZI Sk., YEŞİL TEKKE 2. ARALIĞI Sk., YEŞİL TEKKE 1. ÇIKMAZI Sk., YEŞİL TEKKE 1. ARALIĞI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28814-2166 TM )



- AKÇABURGAZ Mh., 1585. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28755-27709)



- AKÇABURGAZ Mh., 1584. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28756-22563)



- AKÇABURGAZ Mh., 1586. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28757-27303)



- HOBYAR Mh., ANKARA Cd., CAĞALOĞLU YOKUŞU Sk., CEMAL NADİR Sk., TÜRKOCAĞI Cd., NARLIBAHÇE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28813-2104 TM)



- AKÇABURGAZ Mh., 1584. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28752-20983)



- AKÇABURGAZ Mh., 1585. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28753-27706)



- AKÇABURGAZ Mh., 1585. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28754-27707)



- MURATPAŞA Mh., DEMİRHİSAR Cd., CUMHURİYET Cd., ELAZIĞ Sk., EREĞLİ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28827-8206)



- CEVATPAŞA Mh., KIYI Sk., NAMIK KEMAL Cd., ŞÜKRÜ KANATLI Cd., MEHMET AKİF Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28828-8209)



- 50. YIL Mh., 75. YIL Mh., CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., GAZİ Mh., MALKOÇOĞLU Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 01:30-01:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28834-28366 Fideri)



- 50. YIL Mh., CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., GAZİ Mh., MALKOÇOĞLU Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 01:40-01:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28835-28346 Fideri)



- KARTALTEPE Mh., BİLGEHAN Cd., FATİH Cd., ORDU Cd., AVASKÖY YOLU Cd., 60. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28866-8212)



- KARTALTEPE Mh., CEM Sk., GÖZDE Sk., GEYİK Sk., MERAL Sk., MEHMET AKİF Cd., ÜRGÜPLÜ Cd., BİROL Sk., VOLKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28867-8422)



- ATATÜRK Mh., PAPATYA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28911-11283)



- 50. YIL Mh., 75. YIL Mh., CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., İSMETPAŞA Mh., MALKOÇOĞLU Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 01:50-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28836-28194 Fideri)



- 50. YIL Mh., 75. YIL Mh., CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., İSMETPAŞA Mh., MALKOÇOĞLU Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 02:00-02:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28837-29347 Fideri)



- 50. YIL Mh., 75. YIL Mh., CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., HABİBLER Mh., İSMETPAŞA Mh., MALKOÇOĞLU Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 02:10-02:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28838-29099)



- 50. YIL Mh., 75. YIL Mh., CEBECİ Mh., ESENTEPE Mh., MALKOÇOĞLU Mh., SULTANÇİFTLİĞİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 02:20-02:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28840-29450 Fideri)



- ETİLER Mh., NİSBETİYE Cd., ARNAVUTKÖY YOLU Sk., TEPECİK YOLU Sk., HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ Sk., ŞEHİT AHMET ACARKAN Sk., YILDIZÇİÇEĞİ Sk., AHULAR Sk., SEHERYILDIZI Sk., SARIOBA Sk., BEBEK YOKUŞU Sk., ERGİN Sk., İHSAN AKSOY Sk., MUHTAR EMMAR EŞKİ Sk., AKGÖREN Sk., DİLEKYILDIZI Sk., YANARSU Sk., ALTINEKİN Sk., ÇAMLIK YOLU Sk., ÖZDEŞ Sk., TOPRAKKALE Sk., GÜLERDİ Sk., AYAZMA YOLU Sk., KÜÇÜKBEBEK Cd., ÖZENLİ Sk., CENGİZ TOPEL Cd., MUHARİPLER Sk., FÜZECİLER Sk., TUĞCULAR Sk., KOÇYİĞİTLER Sk., MUTLU Sk., MİNELİ ÇIKMAZI Sk., CEVHER Sk., EDİNCİK Sk., BEBEK Mh., DAYIBEY Sk., GÜNAYDIN YOLU Sk., ÇATALHÖYÜK Sk., BEBEK DAĞI Sk., DÜZGÖREN ÇIKMAZI Sk., İĞDELİ Sk., RUMELİHİSARI-NAFİ BABA YOLU Sk., KÜLTÜR Mh., KÖRKADI Sk., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., BUDAK Sk., ARNAVUTKÖY Mh., KOLEJ Sk., KOLEJ YOLU Sk., ADALI FETTAH Sk., ABDULHAKMOLLA Sk., ARNAVUTKÖY DERE Sk., BEYAZGÜL Cd., DUBARACI Sk., CEVİZ Sk., EĞLENCE Sk., DOLAPLIKUYU Sk., TEKKECİ Sk., SEBZECİ BAYRAM Sk., TAYYARECİ SUPHİ Sk., KİREÇHANE Sk., KARAKAVAK Sk., KİREÇHANE GEDİĞİ Sk., SEKBANLAR Cd., DÜZYOL Sk., AYGÜL Sk., GİRGİN Sk., BOYALIKÖŞK Sk., FRANCALACI Cd., NİSBETİYE Mh., PIRLANTA Sk., HAKKI ŞEHİT HAN Sk., MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY Sk., YAKUT Sk., GÖKÇE Sk., ALTIN Sk., BAKIR Sk., METEHAN Sk., GÖZDE Sk., OKUL Sk., SELVİ Sk., ASLI Sk., DOĞA Sk., NİHAN Sk., NİSBETİYE Cd., BELEDİYE SİTESİ YOLU Sk., PETROL SİTESİ YOLU Sk., PEKER Sk., BİLGİN Sk., BAŞA Sk., BAŞLIK Sk., FECRİ EBCİOĞLU Sk., SAYDAM Sk., BİRLİK Sk., TÖREN Sk., MALAZGİRT Sk., CAHİT AYBAR Sk., GAZİ GÜÇNAR Sk., AKAT Mh., ZEYTİNOĞLU Cd., FENERLİ HRİSTO Sk., MELODİ Sk., KAKTÜS Sk., ULUS Mh., KELAYNAK Sk., DOĞA Sk., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., CANAN Sk., LEVENT Mh., BİNBİRÇİÇEK Sk., KARAKOL Sk., ÇARŞIARKASI Sk., YASEMİN Sk., BALLI Sk., GEYİKLİ Sk., ÇAYIRÇİMEN Sk., CÖMERT Sk., ASMA Sk., REZENE Sk., PROF. AHMET KEMAL ARU Sk., HACI ADİL Cd., KARANFİL Sk., FESLEĞEN Sk., PALMİYE Sk., ABBASAĞA Mh., BALMUMCU Mh., CİHANNÜMA Mh., DİKİLİTAŞ Mh., KONAKLAR Mh., KURUÇEŞME Mh., LEVAZIM Mh., MECİDİYE Mh., MURADİYE Mh., ORTAKÖY Mh., SİNANPAŞA Mh., TÜRKALİ Mh., VİŞNEZADE Mh., YILDIZ Mh., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28861-3183 FİDERİ,3386 FİDERİ,3586 FİDERİ,60E FİDERİ,3939 FİDERİ,3421 FİDERİ,3204 FİDERİ,3054 FİDERİ,3057 FİDERİ,3145 FİDERİ,3094 FİDERİ,3408 FİDERİ,3474 FİDERİ,3643 FİDERİ,3935 FİDERİ,3440 FİDERİ,3350 FİDERİ,3219 FİDERİ,3298 FİDERİ,3087 FİDERİ,3504 FİDERİ,3537 FİDERİ,3366 FİDERİ,5061 FİDERİ,3532 FİDERİ,3301 FİDERİ,3545 FİDERİ,3316 FİDERİ,3208 FİDERİ,3592 FİDERİ,3105 FİDERİ,3505 FİDERİ,3084 FİDERİ,3217 FİDERİ,3387 FİDERİ,3474 FİDERİ)



- MAVİGÖL Mh., KUM Sk., MEDENİYET Sk., AŞURE Sk., EYÜP SULTAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28862-28484-29102-29024)



- CUMHURİYET Mh., ZAKKUM Sk., ZAMBAK Sk., LALE Sk., LEYLA Sk., ÇETİN EMEÇ Cd., MEDİNE Sk., BAHARLIBAHÇE Sk., ACAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28888-25101)



- CUMHURİYET Mh., KINALI Cd., ALKONCA Sk., İHSAN KOÇER Sk., YEŞİM Sk., MORLALE Sk., BEYAZGÜL Sk., SÜREYYA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28890-25106)



- CUMHURİYET Mh., DEMİRHAN Sk., DİCLE Sk., ALKONCA Sk., ANADOLU Cd., ERGİN Sk., EGEMEN Sk., KINA Sk., DURU Sk., YUDUM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28889-25103)



- TOZKOPARAN Mh., GÜLİZAR Sk., HALDUN TANER Sk., KOPUZ Sk., GENERAL FEHMİ TUNCALI Cd., ERDEMLİ Sk., ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN Sk., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., G-8 Sk., SÜVARİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28901-810)



- İSTİKLAL Mh., MİLLET Sk., TEMEL Sk., MÜZİK Sk., UDİ Sk., AHENK Sk., ATA Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28912-20519TM 8.DP )



- MİMAROBA Mh., ERTÜRKLER Cd., MUSTAFA KEMAL Bul., AKDİL Sk., AKDUMAN Sk., SİNAN Sk., EKİNOBA Mh., ÖZTANIK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28914- 24233 24248 24079 24537 )



- SAADETDERE Mh., 1. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28915-21915TM 10.DP)

11 Ekim 2019 Cuma günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?​​

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden en az 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesi ve Ayedaş Mobil 186 uygulaması üzerinden yayınlanmaktadır. Ayrıca, sistemde cep telefonu olan müşterilere planlı kesinti bilgileri öncesinde SMS ile paylaşılmaktadır.

10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: PROF. DR. HIFZI ÖZCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞERİF ALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DUDULLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: PALMİYE 10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEREBOYU 10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEREBOYU 14:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3076.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3077.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3069.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3068.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3078.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3078/1. ÇIKMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3080.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3082.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3005.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3004.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3001.

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: YAVUZELİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: SÜTÇÜBAYIRI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: TÜTÜNCÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ALIMLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: FENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLUFENERİ - Sokak: ANADOLU FENERİ YOLU 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AKKAVAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KAKTÜS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KARTOPU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: RÜZGARLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: OYA ÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PALMİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SARDUNYA 10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ORHAN VELİ KANIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞAHİN 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SALINCAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BEYAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KAKTÜS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: HÜRREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KARTOPU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SARDUNYA

12:15 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: İĞDE

14:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: İBRAHİM AĞA CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: SABİTBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KOŞUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ARDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: İBRAHİMAĞA ZAVİYESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: GÜLDESTE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: GÖRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: HALİL ETHEM ELDEM 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: HAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: DR. NEŞET USMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: HANDEGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ÜNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MEVLANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YAĞMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: SEMAZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: MEVLAM ÇIKMAZI 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ELVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: EZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MENZİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: FURKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: SONBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DESTE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: DEVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: ÜÇLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLENSU - Sokak: MERCEK 09:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BEGONYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: SERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ACAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: EFE BOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BOMAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: AYŞE HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: VARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: PALMİYELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: AKMANSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: NESLİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: GEYVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KADEM 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÜLÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KUMRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: TOLGA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEVAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: NERMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SAĞLIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FEYZULLAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ERGENEKON

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAHAFLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: HOŞNUT 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MABEYN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SİPER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BOZDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MESNEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: NAĞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: YAKACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: HARMANLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ADAÇAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAHAFLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ÖZSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KONAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: DEMİRÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: REFORM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: HOŞNUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: İKRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TROPİKAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KOÇHAN 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: LİMON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: OLİMPİYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: LİMON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CİBRAN 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ŞERBETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: RESİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: BAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: ZAKKUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURNA - Sokak: FORMÜL 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: OLİMPİYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TARİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: YAKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAHAFLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: AHU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TROPİKAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: LİMON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MEŞHUR

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SAFİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: EVİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SANCAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: GERÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SARDUNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: YENİYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: DUYARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: GÜLDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: KURTULUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: LEYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: LADİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MEYVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ESENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: FİGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MEVLANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SADIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SÜRPRİZ 13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ÇİĞDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SANCAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: HABİB

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: KARDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: SARDUNYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: LEYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: CESARET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MİNNET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: NUR YOLU 16:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: HİLMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: AHİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: ENVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: MEDDAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAFA - Sokak: HAKYOL

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ŞEHZADE (ORTA)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SPOR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ŞEHZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURULAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KUŞATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURUÇEŞME (ORTA)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KEVSER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (ORTA)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: GÖÇELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURUÇEŞME 11:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: KÖYİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: SEYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ESMA (ÇAMLIK)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEHNAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEFTALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÜVEZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: EFSANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: VALİDE SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: AHISKA

12:15 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜNGÜ 16:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜLKÜ 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KELAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: MECİDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SELÇUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SİRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İKBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÖKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AĞRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HELVACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KONAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ABDULKERİM BİÇİCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GAZZE 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KARADAĞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAYYUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KINIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜPHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜMEYYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SİRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAVŞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YEŞİLIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İMAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ARTVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÜZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AĞRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SEFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇOLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KURFALI