11 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı... 965. Şans Topu çekiliş sonucu MPİ sorgulama
Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen Şans Topu 11 Aralık çekiliş sonuçları çarşamba akşamı açıklandı. Büyük ikramiye oranının 872 bin TL'ye ulaştığı Şans Topu'nda, hangi numaraların büyük ikramiyeyi kazandırdığı canlı çekiliş sonrası ilan edildi. Şans oyunu meraklıları Şans Topu sonuçlarına MPİ'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. İşte, 965. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama sayfası
11 Aralık Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen çekiliş sonrası ilan edildi. Noter huzurunda gerçekleşen 11 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçlarının hemen ardından ikramiyenin hangi illere isabet ettiği açıklandı. Peki, 11 Aralık Şans Topu sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 964. çekilişte 872 milyon lira veren Şans Topu 11 Aralık sonuçları için detaylı bilgiler
Şans Topu 11 Aralık sonuçları, Milli Piyango İdaresi yetkilileri ve noter huzurunda kurumun Galatasaray şubesinde gerçekleşti. Camekanlı bir ortamda gerçekleşmesi dolayısıyla canlı olarak izlenebilecek olan 11 Aralık Şans Topu sonuçları, internet üzerinden de takip edilebildi. İşte, 965. hafta şans topu çekilişi hakkında detaylı bilgiler
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI
11 Aralık Şans Topu sonuçları, 21.15'te gerçekleşecek olan çekilişin ardından sonuçları ile kamuoyunun erişimine açıldı. 965. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nda bu hafta şu numaralar çıktı;
2-4-7-12-21+10
ŞANS TOPU KUPON SONUCU SORGULAMA SAYFASI
Bir haftaya ait oyunda 5+1 bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta 5+1 numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz.
Dördüncü haftada da 5+1 numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte ilk sayı kümesinden beş numarayı (olmaması halinde 4+1 numarayı) doğru bilenler arasında dağıtılır.
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