11 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı... 965. Şans Topu çekiliş sonucu MPİ sorgulama

11 Aralık Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen çekiliş sonrası ilan edildi. Noter huzurunda gerçekleşen 11 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçlarının hemen ardından ikramiyenin hangi illere isabet ettiği açıklandı. Peki, 11 Aralık Şans Topu sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 964. çekilişte 872 milyon lira veren Şans Topu 11 Aralık sonuçları için detaylı bilgiler

Şans Topu 11 Aralık sonuçları, Milli Piyango İdaresi yetkilileri ve noter huzurunda kurumun Galatasaray şubesinde gerçekleşti. Camekanlı bir ortamda gerçekleşmesi dolayısıyla canlı olarak izlenebilecek olan 11 Aralık Şans Topu sonuçları, internet üzerinden de takip edilebildi. İşte, 965. hafta şans topu çekilişi hakkında detaylı bilgiler

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

11 Aralık Şans Topu sonuçları, 21.15'te gerçekleşecek olan çekilişin ardından sonuçları ile kamuoyunun erişimine açıldı. 965. hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nda bu hafta şu numaralar çıktı;

2-4-7-12-21+10

ŞANS TOPU KUPON SONUCU SORGULAMA SAYFASI

Bir haftaya ait oyunda 5+1 bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta 5+1 numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz.

Dördüncü haftada da 5+1 numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte ilk sayı kümesinden beş numarayı (olmaması halinde 4+1 numarayı) doğru bilenler arasında dağıtılır.