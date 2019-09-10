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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.09.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği bulundu

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104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği bulundu

Çanakkale’de 104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği’nin yeri tespit edildi.

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  • Kumkale Şehitliğinin yeri tespit edildi
  • Kumkale Şehitliğinin yeri tespit edildi
  • Kumkale Şehitliğinin yeri tespit edildi
  • Kumkale Şehitliğinin yeri tespit edildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü koordinasyonunda İl Özel İdare ekipleri ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından yürütülen Anadolu Yakası Şehitlikleri İhya Projesi kapsamında 104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği’nin yeri tespit edildi.

Çanakkale Savaşları Enstitüsü, sivil ve akademik araştırmacıların bir araya gelmesi ile 100 yıla yakın zamandır Türk şehitliklerini ihya ve inşa eden Türk Şehitlikleri İmar Vakfı tarafından Çanakkale’de kurulmuştu. Enstitü’nün araştırma birimi, Çanakkale Valiliği’nin Anadolu Yakası Şehitlikleri İhya Projesi’ne yapılan bir protokolle akademik destek sağlıyordu.

1915 yılında Çanakkale Savaşları esnasında Fransız birliklerinin çıkartma yaptığı Kumkale’de devam eden muharebede Türk birliklerinin 467 şehit verdiği biliniyordu. Ancak bu şehitlerin nereye defnedildikleri 104 yıldır bilinmiyordu.

Çanakkale Savaşları Enstitüsü araştırma ekibi, 1915 yılının askerî evraklarını incelediği esnada muhtemel defin alanlarını tespit etti ve şehit sayısının tahmin edilenden daha fazla olduğunu gördü.

Çanakkale Savaşları Enstitüsü’nün yaptığı çalışmalarda, Kumkale muharebesinde 467 şehitten daha fazla kaybımızın olduğu; 5 yüzbaşı, 3 mülâzım, 611 er olmak üzere toplam 619 şehidimizin defnedildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Kumkale muharebe alanında yapılan araştırmalar sonucu, muhtemel defin alanı tespit edildi. GPR (yeraltı radarı) yöntemi uygulanarak defin alanı kesinleştirildi.

Çanakkale Savaşları Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Murat Karataş ve AÇASAM Müdürü Dr. Barış Borlat Başkanlığında, Prof. Dr. Şerif Korkmaz, Doç. Dr. Burhan Sayılır, Dr. Yusuf Acıoğlu, Atilla Can Akarcalı, Bedrettin Şimşek, Cevat İnce, Eda Karaca, Gökşen Özen, Hüseyin Arabacı, İslam Özdemir, İsmail Sabah, Ömer Arslan, Salih Şen ve Yeşim Karayar’dan oluşan 16 kişilik araştırma ekibi ile Doç. Dr. Cahit Çağlar Yalçıner, Dr. Erdem Gündoğdu, Yüksek Mühendis Yunus Can Kurban’dan oluşan jeoradar ekibi ile il Yatırım İnşaat Müdürü Özgür Şahin, Endüstri Mühendisi Ertan Erbaşı, İnşaat Mühendisi Engin Kömürcü’den oluşan İl Özel İdare ekibinin işbirliğiyle kayıp Kumkale Şehitliği, Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından bulundu.

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