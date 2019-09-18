100 yaşındaki adamı bile dolandırmışlar! 2'si avukat 5 kişi gözaltında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri100 yaşındaki adamı bile dolandırmışlar! 2'si avukat 5 kişi gözaltında
GeriGündem 100 yaşındaki adamı bile dolandırmışlar! 2'si avukat 5 kişi gözaltında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
18.09.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

100 yaşındaki adamı bile dolandırmışlar! 2'si avukat 5 kişi gözaltında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
100 yaşındaki adamı bile dolandırmışlar! 2'si avukat 5 kişi gözaltında

Antalya'da, kendilerini polis, adliye çalışanı ve postacı olarak tanıtıp vatandaşlara imzalattırdıkları senetleri tahsilata koyarak yaklaşık 20 milyon TL dolandırdığı öne sürülen 2’si avukat, 5 kişi tutuklandı

Antalya’nın farklı ilçelerinde çeşitli tarihlerde varlıklı ve adli davaları olan kişilere kendilerini polis, adliye görevlisi veya postacı olarak tanıtan kişiler, duruşmaya gelmedikleri, ifade vermedikleri, evrakta eksiklik olduğu bahaneleriyle bu kişilerin gözünü korkutup çeşitli belgeler imzalattı. Belgeler arasına koydukları boş senetleri de imzalatan bu kişiler, senetleri daha sonra Antalya’da avukatlık yapan Ç.Ç. ve S.E. aracılığıyla tahsilata koydu. Senetlerden habersiz onlarca kişi, haklarında başlatılan icra takipleri nedeniyle savcılığa giderek şikayetçi oldu.

İMZALAR GERÇEK OLUNCA PARAYI ÖDEMEK ZORUNDA KALDILAR

Ancak senetlerdeki imzaların gerçek olması nedeniyle tahsilatlar yapılmaya, evlere, araçlara, arazilere haciz konulmaya başlandı. Şikayetlerden sonuç alamayan mağdurlar, WhatsApp grubu kurarak dayanışma içine girdi.

DİĞER İLLERDEN DE ŞİKAYET GELDİ

Muğla, Burdur ve Isparta’da da aynı kişilerin dolandırıcılık yaptığı iddiaları üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskınlarda, aralarında avukatlar Ç.Ç. ve S.E.’nin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. Ç.Ç., G.D., R.A. ve A.A.,ÿçıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.U. ve M.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

100 YAŞINDAKİ ADAMI DOLANDIRMIŞLAR

Yapılan incelemede, dolandırılan kişi sayısının 50 civarında olduğu, dolandırıcılık sonucu elde edilen para ve hacizli gayrimenkul değerinin ise 20 milyon TL’yi geçtiği kaydedildi. Dolandırılanlar arasında, geçen yıl kasım ayında 100 yaşında yaşamını yitiren İbrahim U.’nun da olduğu belirtildi. Dolandırıcıların, İbrahim U.’nun 3,5 milyon liralık arsa, ev ve arabasına haciz koydurdukları ortaya çıktı.

100 yaşındaki adamı bile dolandırmışlar 2si avukat 5 kişi gözaltında

Diğer yandan postacı gibi davranan dolandırıcılardan biri ise güvenlik kameralarına yakalandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Tuzla'da yangın! Alarm verildi, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
İğrenç 'turnike sistemi' ile ilgili bunları söyledi!
Bakan Gül’den sert mesaj: Türk yargısına hesap sormaya kalkmasınlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 'İki hafta içinde sonuç çıkmazsa...'