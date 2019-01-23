100 yaş üstü 6 bin seçmen düştü

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçmen kütüklerinde ‘hayali’, ‘ölü’ seçmen bulunduğu, ‘Suriyelilere oy kullandırılacağı’ iddiaları ve beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin durumuyla ilgili tartışmalar üzerine dün bir açıklama yaptı. Seçmen sayısının 57 milyon 93 bin 985 olduğunu açıklayan Güven, “Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, sisteme iki kere kayıt olması söz konusu değil. Mükerrer seçmen olmadığı gibi sahte seçmen de yok, hayali seçmen de yok” dedi. Sadi Güven’in açıklamalarından başlıklar şöyle:

YANLIŞLIKLAR DOĞAL

“Birtakım değişiklikler yapılması, yanlışlıkların olması çok doğal. Yasa koyucu zaten bu nedenle muhtarlık bölgesi askı listelerinin asılmasını öngörüyor.

Türkiye’de vatandaşımız doğduğunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir kimlik numarası veriyor ve herkese tek bir numara veriliyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, sisteme iki kere kayıt olması söz konusu değil. Mükerrer seçmen olmadığı gibi sahte seçmen de yok, hayali seçmen de yok. Seçmen nerede kayıtlı olursa olsun ancak bir kez kayıt olabiliyor.

YIĞMA SEÇMENLERİN DURUMU

Özellikle muhtarlıklarla ilgili seçimlerde muhtar adaylarımız veya muhtarın akrabaları büyük şehirlerden köylere gidiyorlar. Bunların bir kısmı, mevzuata uygun nakiller. İnsanların birinci, esas oturdukları adresleri olduğu gibi diğer adresleri de olabiliyor. Diğer adreslerinde de telefon, elektrik, su kayıtları gibi belgeleri bulunabiliyor. Bu vatandaşlar isterse diğer adresi de esas adres olarak tescil ettirebiliyor.

Bunun dışında bir de gerçekten orada oturmayan, yığma tabir ettiğimiz seçmenlerin gidişi söz konusu olabiliyor. Siyasi partilere listeleri tam da bunun için veriyoruz. Muhtarlıklarda seçmen listelerini askıya bunun için çıkarıyoruz. Vatandaşların kendi apartmanındaki dairede kimlerin oturduğunu sistem üzerinden sorgulamalarına bu yanlışlar düzelsin diye izin veriyoruz.

56 BİN SEÇMEN DONDURULDU

Yapılan tahkikat sonucu beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları donduruluyor. Bu durumdaki seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamıyor. Size çarpıcı bir örnek vereyim, 2018 milletvekili genel seçiminde hâkimlerimizin dondurduğu seçmen sayısı 736 iken bu seçim döneminde dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495. Bu sadece 1 Ocak’tan önce kaydını aldıranlarla ilgili inceleme sonucu. Hâkimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik. YSK, seçmenlerin oturdukları yerde oylarını kullanması için elinden gelen tüm gayreti göstermektedir.

100 YAŞ ÜZERİ OLANLAR

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 1 Ocak’tan önceki nüfus kayıtlarını aldık. Listede, 1 Ocak’tan önceki dönemde 100 yaş üzerinde 6 bin kişinin olduğunu görünce şüphelendik ve kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü. Ancak 1 Ocak’tan sonra, yani listeler askıya çıktıktan sonra da 165 kişiyle ilgili de böyle ihbar geldi. Biz de kendi kayıtlarımızı kontrol ettik ve 100 yaş üzerindeki seçmenlerle ilgili araştırma yapılması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne yazı yazdık. Oradan sonuçlar geldi. Bunlardan 7 kişinin sağ olduğu, diğerlerinin öldüğü belirlendi. Bu 7 kişi dışındakiler, nüfustan ve bizim seçmen kütüğü listesinden düşüldü.

ÖLÜ SEÇMEN GÖRÜNMÜYOR

Sandık başına koyacağımız listelerde bu vatandaşlarımızın isimleri olmayacak. Sadece bunu da yeterli görmüyoruz. Seçimden bir hafta önce de vefat eden vatandaşların listesini tekrar almak suretiyle sisteme işleyip, kayıtlarını düşüyoruz. Dolayısıyla sistemde şu an itibarıyla ölü seçmen görünmüyor. Seçimden bir hafta öncesine kadar vefat eden seçmenleri de listelerden düşüreceğiz.”

DOKUZUNCU SEÇİMİM

24 Ocak 2013’ten beri yürüttüğüm YSK Başkanlığı görevinde dokuzuncu kez kurul başkanı olarak seçim yapacağım. Seçimi yönetmek zor. Aslında tartışanların çoğu seçim hukuku açısından bilgisi olmayan şahıslar. İkna etmek çok zor. Seçim sistemini bilmeyen kişiler seçimi tartışıyor. Her zaman söylüyorum, seçimde yarışan da seçimi yapan da siyasi partilerdir.

Partilerimizin sandığa sahip çıkmasını istiyorum.

VATANDAŞ OLMAYAN OY KULLANAMAZ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişinin oy kullanması mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazananların nereden geldiği YSK’yı ilgilendirmez. Bulgaristan’dan, Yunanistan’dan, Rusya’dan göç edip vatandaşlığa kabul edilmiş vatandaşlarımız olabilir, başka ülkelerden gelebilir. YSK olarak bu benim sorunum değil. Ben sadece bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadığına bakarım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişileri de diğer şartları yerindeyse, kısıtlı değilse, 18 yaşını doldurmuşsa, asker değilse seçmen olarak listeye yazarım. Onun dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz.

KİMLİKLERİ 99 İLE BAŞLIYOR

Ülkemizde bulunan yabancılara da kimlik veriliyor. Ancak o yabancıların kimlikleri 99 ile başlıyor ve 99’lu numara ile başlayan kimlik belgelerini sistemimiz kabul etmiyor. Dolayısıyla Suriyeli birinin sistemde oy kullanması söz konusu değil.