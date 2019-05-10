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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR - İSTANBUL
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

100 FETÖ yöneticisine zarar davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
100 FETÖ yöneticisine zarar davası

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hasar gören TOMA ve diğer zırhlı araçların uğradığı maddi zararların tazmini için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Adil Öksüz’ün de aralarında bulunduğu 100 örgüt yöneticisine tazminat davası açtı. Emniyet Genel Müdürlüğü, davalılara ait taşınır taşınmaz mallarına, varsa emekli ikramiyelerine kadar ihtiyati haciz kararı koyulmasını istedi.

İSTANBUL Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan iki ayrı davada 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait çok sayıda taşınır taşınmaz malların ağır zarar gördüğü anlatıldı. Dava dilekçesinde, “Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe kalkışmasına karşı koyabilmek için Emniyet tarafından alınan tedbirler ve yapılan müdahaleler nedeniyle yüksek miktarlarda maddi zararlar oluşmuştur. TOMA ve diğer zırhlı araçların zarar gördüğü gerekçesiyle FETÖ/PDY’nin üst düzey yöneticilerine huzurdaki davayı açmış bulunmaktayız. Davalıların ilk 44’ü Yurtta Sulh Konseyi üyesidir. 45’ten 66’ya kadar kalan diğer davalılar ise Borsa İstanbul ve TRT binasını işgal eden kişilerdir” denildi.

MALLARINA HACİZ TALEBİ

Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avukatı Dilek Değirmen, dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Davaya konu iki zırhlı polis aracına kurşun gelmiş, lastikleri patlamıştır. Bu nedenle araç kullanılamaz hale gelmiştir. Davalıların yapılan yargılama neticesinde mahkûm edilmiş olmaları ve yurtdışına mal kaçırma ihtimali nedeniyle taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine, deniz ya da hava ulaşım araçlarına, yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacaklarına, varsa emekli ikramiyeleri ve şirket hisseleri üzerine teminatsız olarak ihtiyati haciz konulmasını istiyoruz.” Avukat Değirmen her iki mahkemeye toplam 14 bin 102 liralık alacağın davalılardan tahsilini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, davalılara dava dilekçelerinin gönderilmesine hükmederken, hangi davalının tutuklu ya da hükümlü olup olmadığının tespitini de istedi.

DARBEYİ ORGANİZE ETTİLER

-EMNİYETİN dava dilekçesinde davalıların sorumlulukları şöyle açıklandı:

-“Davalılardan Fetullah Gülen, FETÖ/PDY terör örgütünün kurucusu ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin planlayıcısı ve emrini veren yöneticisidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı suikast girişiminde bulunulması emrini vermiştir. Darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemleri koordine etmesi, emir ve talimat vermesi diğer yöneticilerle eylem ve işbirliği içinde bulunması, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında gerçekleştirilecek eylemlerle ilgili darbeyi yönetip organize edenlere emirler vermesi nedeniyle meydana gelen bütün zarar ve ziyandan sorumludur. Adil Öksüz FETÖ/PDY’nin yöneticisi olup örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamıdır. Darbe gecesi görev ve yetkisinde olmadığı halde Akıncı Üssü’nde bulunmuş, darbe faaliyeti sırasında toplantılar yapmıştır. Vurulacak hedefler olarak belirlenen yerlerin vurulması, bombalanması emirlerini vermesi, diğer yöneticilerle eylem ve işbirliği içinde olması nedeniyle sorumluluğu bulunmaktadır.”

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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