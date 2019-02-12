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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
12.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

10 yaşındaki çocuğunun mesajlarını inceledi ve... Sapığı baba yakaladı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Kocaeli’de 10 yaşındaki kızının sosyal medya hesabı açtıktan sonra psikolojisinin değiştiğini farkeden baba durumdan şüphelenerek bilgisayarını inceledi.

Facebook hesabını detaylı inceleyen baba kızının 29 Ocak’ta S.U. adlı bir şahısın arkadaşlık istediğini kabul ettiğini ve yazışmalar yaptığını gördü. Yazışmaların müstehcen içerikli yazışma ve görüntülerden oluştuğunu gören baba, şahsın Bartın’da yaşadığını belirledi ve yaşadıkları Kocaeli’den Bartın’a giderek şahıstan şikâyetçi oldu. Harekete geçen Bartın polisi şahsın kimliğini tespit ederek yakaladı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi, mağdur çocukların da psikolog ve pedagoglar eşliğinde ifadeleri alındı.

RAHATSIZ DEĞİLMİŞ

Babanın ihbar ve şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, evli ve iki çocuk babası olduğu da belirlenen 42 yaşındaki S.U’nun, bazıları binlerce takipçili hesapları incelemeye alındı ve şahsın Ankara ve Muğla gibi başka illerdeki 5 çocukla da benzer içerikli yazışmalar yaptığını belirledi. Hem kadın hem de erkek isimleriyle açılan hesaplarından başka çocuk mağdurlar da tespit edildi. S.U ifadesinde suçunu kabul etti. “Yaptığım konuşmalardan rahatsızlığım yoktur, tamamen karşı tarafın kendi istekleri doğrultusunda yapılan konuşmalar. Kimseyi tehdit etmedim, zorlamadım” diyen S.U, çocukların yaşlarının küçük olduğunu bildiğini de itiraf etti.

BU HESAPLARA DİKKAT!

Köyde çiftçilik yaparak geçindiğini ve sosyal paylaşım sitelerini hem cep telefonundan hem de laptop bilgisayarından aktif olarak kullandığını anlatan S.U ifadesinde şunları söyledi: “4 ayrı Instagram hesabım var. Bunlar ‘74 yasinx’, ‘esra_madenxx’, ‘xarda74’, ‘xxselin_canxx’ ve ‘yalcin74745’tir. Bir de Facebook hesabım var. Bunlar üzerinden yaşı küçük çocuklarla sohbet eder ve çocukların bazılarına da cinsel içerikli mesajlar yazarım. Çocukların bu tür fotoğraflarını istemem ve onlara bu tür fotoğraflar göndermemdeki amaç eğlenmek ve vakit geçirmektir. Yaşımı büyük olarak söylediğimde karşımdakiler benimle konuşmadığı için yaşımı 18 olarak söyledim.” Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma ise devam ediyor. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.02.2019)
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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