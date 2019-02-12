10 yaşındaki çocuğunun mesajlarını inceledi ve... Sapığı baba yakaladı
Kocaeli’de 10 yaşındaki kızının sosyal medya hesabı açtıktan sonra psikolojisinin değiştiğini farkeden baba durumdan şüphelenerek bilgisayarını inceledi.
Facebook hesabını detaylı inceleyen baba kızının 29 Ocak’ta S.U. adlı bir şahısın arkadaşlık istediğini kabul ettiğini ve yazışmalar yaptığını gördü. Yazışmaların müstehcen içerikli yazışma ve görüntülerden oluştuğunu gören baba, şahsın Bartın’da yaşadığını belirledi ve yaşadıkları Kocaeli’den Bartın’a giderek şahıstan şikâyetçi oldu. Harekete geçen Bartın polisi şahsın kimliğini tespit ederek yakaladı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi, mağdur çocukların da psikolog ve pedagoglar eşliğinde ifadeleri alındı.
RAHATSIZ DEĞİLMİŞ
Babanın ihbar ve şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, evli ve iki çocuk babası olduğu da belirlenen 42 yaşındaki S.U’nun, bazıları binlerce takipçili hesapları incelemeye alındı ve şahsın Ankara ve Muğla gibi başka illerdeki 5 çocukla da benzer içerikli yazışmalar yaptığını belirledi. Hem kadın hem de erkek isimleriyle açılan hesaplarından başka çocuk mağdurlar da tespit edildi. S.U ifadesinde suçunu kabul etti. “Yaptığım konuşmalardan rahatsızlığım yoktur, tamamen karşı tarafın kendi istekleri doğrultusunda yapılan konuşmalar. Kimseyi tehdit etmedim, zorlamadım” diyen S.U, çocukların yaşlarının küçük olduğunu bildiğini de itiraf etti.
BU HESAPLARA DİKKAT!
Köyde çiftçilik yaparak geçindiğini ve sosyal paylaşım sitelerini hem cep telefonundan hem de laptop bilgisayarından aktif olarak kullandığını anlatan S.U ifadesinde şunları söyledi: “4 ayrı Instagram hesabım var. Bunlar ‘74 yasinx’, ‘esra_madenxx’, ‘xarda74’, ‘xxselin_canxx’ ve ‘yalcin74745’tir. Bir de Facebook hesabım var. Bunlar üzerinden yaşı küçük çocuklarla sohbet eder ve çocukların bazılarına da cinsel içerikli mesajlar yazarım. Çocukların bu tür fotoğraflarını istemem ve onlara bu tür fotoğraflar göndermemdeki amaç eğlenmek ve vakit geçirmektir. Yaşımı büyük olarak söylediğimde karşımdakiler benimle konuşmadığı için yaşımı 18 olarak söyledim.” Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma ise devam ediyor.
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