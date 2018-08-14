10 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptırdılar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tramvay durağında çantası olan kadınları yanlarında küçük çocuk bulunan 2 kadının gözetlediğini fark etti.
Gözetleme yapan kadınlar takibe alındı. 2 kadın bebek arabasına perdeleme yaparken, yanlarındaki küçük kız çocuğu bebek arabasındaki çantayı aldı.
Polis hemen harekete geçerek 2 kadını yakaladı. Gözaltına alınan Kutlay F.’nin (33) 85 suçtan polise geliş kaydının olduğu, diğer şüpheli Nazan B.’nin (47) ise 42 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.
2 kişi tutuklanırken, hakkında işlem yapılan 10 yaşındaki B.T. ailesine teslim edildi.
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