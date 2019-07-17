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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST - İSTANBUL
17.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

10 Türk denizci korsanların elinde

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10 Türk denizci korsanların elinde

Türk firmasına ait yük gemisi Nijerya’nın Brass kenti yakınlarında korsanların saldırısına uğradı. Gemiye binen korsanlar kaptan Serkan Arsoy ve ikinci kaptan Hüseyin Zabun’un da aralarında bulunduğu 10 personeli kaçırdı.

TÜRK bayraklı 115 metrelik Paksoy-1 gemisi Kamerun’un Douala Limanı’ndan Fildişi Sahili’nin Abidjan Limanı’na boş olarak gidiyordu. Nijerya’nın Brass Limanı’nın 124 mil açığından geçen gemi 13 Temmuz sabaha karşı korsanların saldırısına uğradı. Botlarla gemiye yanaşan korsanlar köprü üstüne girdi. Denizcileri kaptan köşkünde toplayan korsanlar, kaptan Serkan Arsoy ve ikinci kaptan Hüseyin Zabun’un da aralarında bulunduğu 10 kişiyi beraberlerinde götürdü. Geminin seyir ve haberleşme cihazlarına da zarar veren korsanlar, sekiz gemiciyi ise olayı duyurmaları için gemide bıraktı. Gemiciler durumu sahil güvenliğe bildirdi. Gana Deniz Kuvvetleri’nden bir gemi yardım için gitti. Paksoy 1 gemisi, Gana Deniz Kuvvetleri’nden bir savaş gemisinin yardımıyla Tema Limanı’na götürüldü.

10 Türk denizci korsanların elinde

Çiğdem Zabun - Hüseyin Zabun

EŞİ YARDIM İSTEDİ

Kadıoğlu Denizcilik firmasına ait geminin ikinci kaptanı Hüseyin Zabun’un eşi Çiğdem Zabun sosyal medya hesabından, “Paksoy 1 gemisi Nijerya sahillerinde kaçırıldı. İçinde eşim de dahil olmak üzere 10 mürettebat kaçırıldı. Gemiye çıkmışlar ve gemicilerden sekizi kalmış, diğer mürettebattan haber yok” mesajını paylaştı.

Geminin sahibi olan Kadıoğlu Denizcilik’ten yapılan açıklamada ise “Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

Geminin kalan 8 personelle Tema Limanı’na yanaşması sonrası açıklama yapan üçüncü makinist Onur Tağ, sağlık durumlarının iyi olduğunu, aileleriyle de görüştüklerini belirterek şunları söyledi:

ATEŞ AÇTILAR

“Nijerya açıklarında seyir halinde tam yol ilerlerken gemiye askeri amaçlı kullanılan zodyak tipi bir tekneden kanca atıp geminin arka tarafına çıkmaya çalıştılar. Bunu engelledik. Ateş etmeye başladılar. Biz de makine dairesine toplandık. Uzun merdivenlere bağlanmış kancalarla gemiye tırmandılar. Biz yardım için sinyal gönderirken yaklaşık 2-3 dakika sonra bize telsiz kanalından ulaştılar ve teslim olmamızı istediler. Aksi takdirde gemiyi yakacaklarını söylediler ve biz de teslim olmak zorunda kaldık. Saldırganlar baş mühendisi, ikinci ve üçüncü kaptan ile güverte stajyeri ve süvariyi kendi teknelerine bindirdi.”

10 Türk denizci korsanların elinde

KURŞUN İZLERİ

Saldırıya uğrayan geminin içinden fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğrafların çekildiği radar cihazı ve telsizlerin bulunduğu bölümlere mermi isabet ettiği görüldü. (DHA)

DIŞİŞLERİ DEVREDE

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’nca yapılan açıklamada kaçırılan Türk vatandaşlarının serbest bırakılması için Nijerya ve Gana makamları nezdinde girişimlerde bulunulduğu bildirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün yaptığı açıklamada “Dışişleri Bakanlığımız ve istihbarat birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor” dedi. Geminin ait olduğu şirketin ortaklarından Sefa Paksoy ise bölgede sürekli gemi taşımacılığı yaptıklarını belirterek, “Bölge uluslararası korsanlık sınırlarının dışında. Muhtemelen korsanlar Nijerya’dan botla gece karanlığından faydalanıp açık denize ulaşıp bu eylemi gerçekleştirmişler. Kaçırılan 10 personelimizden haber alamıyoruz. Korsanların bizimle irtibat kurmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

 

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