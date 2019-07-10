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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

10 Temmuz Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

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10 Temmuz Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

10 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 10 Temmuz Çarşamba günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar

Son depremler, 10 Temmuz Çarşamba gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 10 Temmuz tarihli son depremler listesi;

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:03:06 40.6273 28.9490 9.6 -.- 1.9 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
06:40:27 36.3992 27.9223 56.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
05:54:01 36.1833 28.5637 41.8 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ
05:26:42 39.2522 26.1382 12.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
05:09:11 36.0982 27.5240 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
03:01:11 37.1398 26.6997 14.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:26:55 36.6795 26.6913 138.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
01:00:13 37.1498 28.6615 5.0 -.- 3.2 3.3 TURGUT-ULA (MUGLA)
00:02:23 39.1160 27.8888 6.9 -.- 1.9 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)

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