10 Temmuz Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
10 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 10 Temmuz Çarşamba günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 10 Temmuz Çarşamba gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 10 Temmuz tarihli son depremler listesi;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:03:06 40.6273 28.9490 9.6 -.- 1.9 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
06:40:27 36.3992 27.9223 56.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
05:54:01 36.1833 28.5637 41.8 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ
05:26:42 39.2522 26.1382 12.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
05:09:11 36.0982 27.5240 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ
03:01:11 37.1398 26.6997 14.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:26:55 36.6795 26.6913 138.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
01:00:13 37.1498 28.6615 5.0 -.- 3.2 3.3 TURGUT-ULA (MUGLA)
00:02:23 39.1160 27.8888 6.9 -.- 1.9 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)
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