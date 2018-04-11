11 Nisan tarihli su kesintileri... Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden duyurmaya devam ediyor. 11 Nisan tarihli duyuruya göre; Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Kadıköy gibi pek çok İstanbul ilçesinde içme suyu isale hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İlçe: Arnavutköyİlçe: Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler: Arnavutköy Merkez MahAçıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 11:49

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe: Başakşehir

Etkilenen Mahalleler: Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 11.4.2018 - 10:09

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe: K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Kanarya Mah,Atakent Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 10:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2018 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Erenköy Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.



Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 09:3

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : KadıköyEtkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 10:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Esenkent MahAçıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 11:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan MahAçıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 10:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Gazi Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 10:30Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Şile

Etkilenen Mahalleler : Kabakoz Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 09:56Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.