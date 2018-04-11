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    11 Nisan tarihli su kesintileri... Sular ne zaman gelecek?

    Hürriyet Haber
    11.04.2018 - 12:24 | Son Güncelleme:

    İstanbul’un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İkamet ettikleri bölgedeki kesintiler nedeniyle günlük işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar, ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte su kesintisi yaşayacak olan ilçeler ve kesintilerin süreceği saat aralıkları!

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden duyurmaya devam ediyor. 11 Nisan tarihli duyuruya göre; Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Kadıköy gibi pek çok İstanbul ilçesinde içme suyu isale hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

    İlçe: Arnavutköyİlçe: Arnavutköy
    Etkilenen Mahalleler: Arnavutköy Merkez MahAçıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 11:49
    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe: Başakşehir
    Etkilenen Mahalleler: Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah
    Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi: 11.4.2018 - 10:09
    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe: K.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Kanarya Mah,Atakent Mah
    Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 10:05
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2018 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Kadıköy
    Etkilenen Mahalleler : Erenköy Mah
    Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

    Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 09:3
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : KadıköyEtkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah
    Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 10:20
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Maltepe
    Etkilenen Mahalleler : Esenkent MahAçıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 11:36
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Sultanbeyli
    Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan MahAçıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 10:19
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Sultangazi
    Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Gazi Mah
    Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 10:30Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Şile
    Etkilenen Mahalleler : Kabakoz Mah
    Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 09:56Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Etiketler: Sular ne zaman gelecek , SeoHaber , NoMobil , gündem
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