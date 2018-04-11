11 Nisan tarihli su kesintileri... Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden duyurmaya devam ediyor. 11 Nisan tarihli duyuruya göre; Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Kadıköy gibi pek çok İstanbul ilçesinde içme suyu isale hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak.
İlçe: Arnavutköyİlçe: Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler: Arnavutköy Merkez MahAçıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 11:49
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Başakşehir
Etkilenen Mahalleler: Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 11.4.2018 - 10:09
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Kanarya Mah,Atakent Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2018 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Erenköy Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 09:3
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : KadıköyEtkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 10:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Esenkent MahAçıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 11:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan MahAçıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 10:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Gazi Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 10:30Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Kabakoz Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 11.4.2018 - 09:56Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.