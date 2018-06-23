10 kurşun sıktıktan sonra: Keşke ölmeseydi

Hakkında, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yılmaz, ifadesinde, “Eşinden ayrı yaşayan Nafiye ile birbirimizi seviyorduk. Kendisine elden para verip evine eşya, oğluna ise araba aldım. Yaklaşık 250 bin lira harcadım. Param bitince beni bir kenara attı. Hakkımda, 'cinsel istismar' suçundan suç duyurusunda bulundu. 2 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldum. O gün konuşmak için evinin önüne gittim. Bir süre sonra geldi. Konuşurken bana hakaret etti. Sinirlendim. Belimdeki tabancayı korkutmak için çıkardım. Elime vurdu. Silah ateş aldı. Nafiye’yi hâlâ seviyorum. Keşke ölmeseydi. Üzgünüm, pişmanım" dedi.



Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.



