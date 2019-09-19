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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.09.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

10 gündür kayıptı, acı haber geldi

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10 gündür kayıptı, acı haber geldi

İstanbul Esenyurt'ta bakkala diye evden çıkan ve kendisinden 10 gündür haber alınamayan 2 çocuk babası Şevket Yıldız’ın (23) cansız bedenine ulaşıldı. Metruk bir binada cesedi bulunan genç adamın ölüm nedeni araştırılıyor.

9 Eylül akşam saatlerinde evden 'bakkala gidiyorum' diyerek çıkan 23 yaşındaki iki çocuk babası Şevket Yıldız’ın Esenkent Hoşdere mevkisinde metruk bir binada cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ceset üzerinde inceleme başlattı. Yüzü tanınmaz halde bulunan Şevket Yıldız’ın ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlatırken ailesi suçluların yakalanmasını istiyor.

"Bu çete üyeleri bulunsun"

Daha önce aynı sokakta oturan başka akrabalarının da aynı şekilde metruk binada ölü bulunduğunu belirten kuzeni Çağlar Koşar ise bu cinayetleri işleyenlerin bir çete olduğunu söyleyerek, "Kuzenim 10 gün önce bakkala malzeme almaya gidiyorum diye evden çıkıyor. Ne telefonu ne cüzdanı her şeyi evde bırakıyor aşağıya iniyor. O sırada ne oluyor ise ortadan bir anda kayboluyor. Dün de acı haberini aldık. Esenyurt Hoşdere'de metruk bir binada ölü olarak bulunmuş. Biz bunu yapanların cezasını bulmasını istiyoruz. Daha önce bizim aileden aynı şekilde ölü bulunan akrabalarımız oldu. Aynı yerde aynı şekilde bulunan cenazemiz oldu. Bunları yapanlar bir çete. O geceyle ilgili caddeyi gören güvenlik kameralarına da erişemiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz sadece suçluların yakalanıp cezalarını almalarını istiyoruz” diye konuştu.

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