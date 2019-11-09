10 gün daha yaz

‘YILDAN YILA DEĞİŞEBİLİR’

- Prof. Dr. Hüseyin Toros (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi): Sıcaklığın yüksek olması normal. Yılın bu döneminde bu günlerde sıcaklıklar 5-10 derece daha yüksek olabiliyor. Bu durum birkaç gün ileri geri oynayabilir. Bazı ülkeler bu duruma ‘son yaz’, ‘son bahar’ gibi değişik isimler verebiliyor. Bu durum ülkemizde de ‘pastırma yazı’ olarak isimlendirilmiş. Pastırma yazı yıldan yıla değişebilir. Bazı yıllar hiç gözükmeyebilir. Bazı yıllar ise birkaç defa gözükebilir. Bazen 2-3 gün sürerken bazen de bir haftadan uzun sürüyor. Kasım’ın 14’ü ile 15’inde hava sıcaklığında küçük bir düşüş olacak. Ancak daha sonra sıcaklıklar tekrar yükselecek. Yani önümüzdeki 10 gün daha bu sıcaklıklar böyle devam edecek.

‘SU SEVİYELERİ NORMAL’

Bu sıcaklıkların kışın kurak geçmesiyle doğrudan bir ilişkisi yok. Her sene son baharda barajlardaki su seviyeleri düşer. Bu normal bir durum. Barajlar henüz sonbahar yağışlarını almadı. Sonbahar yağışlarını alınca sorun olmaz. Geçmiş yıllara baktığımız zaman 2016’da bu gün barajlar yüzde 36’daydı. Şu anda yüzde 40’ta. 2016’da da yaşadık. Ama susuz kalmadık.

İKİSİ DE ANORMAL DURUM

- Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi): Yılın bu dönemlerinde pastırma sıcakları dediğimiz kısa süreli sıcak bir dönem oluşur. Ancak pastırma sıcaklarını bir kenara bıraktığımız da bile şu anda sıcaklıklar normalin üzerinde seyir ediyor. Havalar hem normalin üzerinde bir sıcaklıkta seyrediyor hem de yağış yok. Bu durum ekim ayında da böyleydi. Bunun sebebi küresel iklim değişimidir.

‘TARIMDA SORUN OLABİLİR’

Bu dönemde yağışların olmaması tarımsal açıdan problem yaratıyor. Özellikle buğdayların filizlenme için yağmura ihtiyacı var. Ancak henüz beklenen yağışlar olmadığı için tarımsal açıdan bir sorun söz konusu. Öte yandan durum böyle devam ederse, yani beklenen yağışlar gelmezse İstanbul’da içme suyunda bir problem başlayabilir. Bunun için hazırlıklı olmakta fayda var.