10 gün daha yaz

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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Hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesinin normal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Önümüzdeki 10 gün daha sıcaklıklar böyle devam edecek” dedi. Prof. Dr. Orhan Şen ise “Havalar hem normalin üzerinde bir sıcaklıkta seyrediyor hem de yağış yok. Bunun sebebi küresel iklim değişimi” açıklamasını yaptı. İşte uzmanların görüşleri:

‘YILDAN YILA DEĞİŞEBİLİR’

-  Prof. Dr. Hüseyin Toros (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi): Sıcaklığın yüksek olması normal. Yılın bu döneminde bu günlerde sıcaklıklar 5-10 derece daha yüksek olabiliyor. Bu durum birkaç gün ileri geri oynayabilir. Bazı ülkeler bu duruma ‘son yaz’, ‘son bahar’ gibi değişik isimler verebiliyor. Bu durum ülkemizde de ‘pastırma yazı’ olarak isimlendirilmiş. Pastırma yazı yıldan yıla değişebilir. Bazı yıllar hiç gözükmeyebilir. Bazı yıllar ise birkaç defa gözükebilir. Bazen 2-3 gün sürerken bazen de bir haftadan uzun sürüyor. Kasım’ın 14’ü ile 15’inde hava sıcaklığında küçük bir düşüş olacak. Ancak daha sonra sıcaklıklar tekrar yükselecek. Yani önümüzdeki 10 gün daha bu sıcaklıklar böyle devam edecek.

‘SU SEVİYELERİ NORMAL’

Bu sıcaklıkların kışın kurak geçmesiyle doğrudan bir ilişkisi yok. Her sene son baharda barajlardaki su seviyeleri düşer. Bu normal bir durum. Barajlar henüz sonbahar yağışlarını almadı. Sonbahar yağışlarını alınca sorun olmaz. Geçmiş yıllara baktığımız zaman 2016’da bu gün barajlar yüzde 36’daydı. Şu anda yüzde 40’ta. 2016’da da yaşadık. Ama susuz kalmadık.

İKİSİ DE ANORMAL DURUM

- Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi): Yılın bu dönemlerinde pastırma sıcakları dediğimiz kısa süreli sıcak bir dönem oluşur. Ancak pastırma sıcaklarını bir kenara bıraktığımız da bile şu anda sıcaklıklar normalin üzerinde seyir ediyor. Havalar hem normalin üzerinde bir sıcaklıkta seyrediyor hem de yağış yok. Bu durum ekim ayında da böyleydi. Bunun sebebi küresel iklim değişimidir.

‘TARIMDA SORUN OLABİLİR’

Bu dönemde yağışların olmaması tarımsal açıdan problem yaratıyor. Özellikle buğdayların filizlenme için yağmura ihtiyacı var. Ancak henüz beklenen yağışlar olmadığı için tarımsal açıdan bir sorun söz konusu. Öte yandan durum böyle devam ederse, yani beklenen yağışlar gelmezse İstanbul’da içme suyunda bir problem başlayabilir. Bunun için hazırlıklı olmakta fayda var.

 

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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