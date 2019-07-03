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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
03.07.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

10 bin dolara böbrek... Ameliyat masasında şok operasyon

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10 bin dolara böbrek... Ameliyat masasında şok operasyon

ESENYURT'ta polis ekipleri, yasa dışı organ ticareti yapıldığı ihbarı üzerine özel bir hastaneye ameliyat saatinde operasyon düzenledi. 10 bin dolara Suriyeli bir kişinin böbreğini almak istediği belirlenen İsrailli, böbreğini satan kişi, organ naklini yapacak doktor ve tercüman gözaltına alındı. 

Yasadışı organ ticareti ihbarı üzerine İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı sosyal medya üzerinden anlaştıklarını belirlediği şüphelilerin akraba gibi görünmek için sahte pasaport düzenlediklerini belirledi.

HASTANEYE OPERASYON

Şüpheliler, Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye verdikleri sahte belgelerle organ nakli yapılmasını talep etti. Organ nakli prosedürlerini uygun bulan hastane yetkilileri, 21 Haziran'a ameliyat günü verdi. Ekipler, hastaneye ameliyat saatinde baskın yaptı.

Yasa dışı organ ticaretine ameliyat masasında operasyon
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10 BİN DOLAR BÖBREK

Suriye uyruklu 32 yaşındaki Ahmet Zına, İsrail uyruklu 50 yaşındaki Nimer Hayadrı'ye 10 bin doları karşılığında böbreğini vermek üzereyken operasyon durduruldu.  

35 BİN DOLARA AMELİYAT

Organ naklini 35 bin Amerikan Doları karşılığında gerçekleştireceği iddia edilen Doç. Dr. H.G. ve Suriye uyruklu Zına ve İsrail uyruklu Hayadrı'ye tercümanlık yapan Yusuf E. (49)  gözaltına alındı. 

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Vatan Caddesi'nde bulunan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 4 şüphelinin ifadeleri alındı. Böbrek almak için İstanbul'a gelen Nimer Hayadrı sınır dışı edilmesi için polis merkezindeki işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tercüman Yusuf E. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 22 Haziran'da emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Ahmet Zına ve Doç.Dr. H. G. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

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