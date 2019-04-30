1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı?
'1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı?' sorusu, sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Vatandaşlar yaşadıkları bölgede 1 Mayıs'ta sağlık ocakların açık olup olmayacağını soruşturuyorlar. Peki, 1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı olacak?
1 Mayıs'ın gelmesiyle birlikte tedavilerini aksatmak istemeyen vatandaşlar, sağlık ocaklarının 1 Mayıs'ta çalışıp çalışmayacağını merak ediyorlar. Resmi tatil günlerinde sağlık ocaklarında nöbet sistemi uygulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle sağlık ocaklarındaki çalışma durumunu araştıran vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi elde etmek istedi. Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır.
Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;
Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir.
Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.
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