Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>1 Mayıs'ta PTT açık mı?

    1 Mayıs'ta PTT açık mı?

    Hürriyet Haber
    30.04.2018 - 18:04 | Son Güncelleme:

    1 Mayıs'ta PTT çalışıyor mu sorusu işlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. 1 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle salı günü işleri olan vatandaşlar, PTT'lerin çalışma programını merak ediyorlar. Peki, 1 Mayıs'ta PTT açık mı?

    1 Mayıs'ta hangi kurumların tatil olacağı işlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Her yıl 1 Mayıs'ta resmi tatil yapan kurumların arasında PTT'de yer alıyor. Peki, PTT bu yıl 1 Mayıs'ta çalışacak mı? İşte PTT çalışma programı.

    1 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?

    1 Mayıs'ın resmi tatil olması ve PTT ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan çarşamba günü görülecek. PTT üzerinden isme özel olarak gelen havaleler, 02 Mayıs Çarşamba günü itibariyle çekilebilecek.

    1 MAYIS'IN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ

    Dünyada 1890’lı yıllara uzanan bu bayram, Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 Mayıs 1923'te resmi olarak işçi bayramı kutlamaları yapıldı. 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 28 yıl sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

    Etiketler: PTT çalışıyor mu? , PTT tatil mi , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri