1 Mayıs'ta PTT açık mı?

1 Mayıs'ta hangi kurumların tatil olacağı işlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Her yıl 1 Mayıs'ta resmi tatil yapan kurumların arasında PTT'de yer alıyor. Peki, PTT bu yıl 1 Mayıs'ta çalışacak mı? İşte PTT çalışma programı.

1 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?

1 Mayıs'ın resmi tatil olması ve PTT ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan çarşamba günü görülecek. PTT üzerinden isme özel olarak gelen havaleler, 02 Mayıs Çarşamba günü itibariyle çekilebilecek.

1 MAYIS'IN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ

Dünyada 1890’lı yıllara uzanan bu bayram, Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 Mayıs 1923'te resmi olarak işçi bayramı kutlamaları yapıldı. 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 28 yıl sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.