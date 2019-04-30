1 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu? Eczaneler yarın açık mı?
Eczaneler yarın açık mı sorusu, çarşamba gününün Emek ve Dayanışma günü olması dolayısıyla birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Eczaneler aracılığıyla reçetelerinde yer alan ilaçlar ya da kullanmakta oldukları ürünleri temin etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, 1 Mayıs Çarşamba günü eczaneler çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
Eczaneler yarın açık mı sorusu, 1 Mayıs Çarşamba gününün gündem konuları arasında yer buluyor. Peki, resmi verilere göre eczaneler yarın çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
ECZANELER AÇIK MI?
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ
Eczanelerin hafta içi mesai saatleri 08:30 – 19:00 saatleri arasındadır. Öğle yemeği molaları yoktur. Cumartesi günleri ise 09:00 ile 13:00 saatleri arası çalışmaktadırlar. Pazar günleri eczaneler açık olmaz. Bu durumlarda ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar bölgelerindeki nöbetçi eczaneler vasıtası ile hizmet alabilir
Eczaneler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Eczaneler 08:30 - 19:00 / 09:00 - 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliğine, il emniyet müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilân edilir.
Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca kapılarının açık olması zorunlu değildir. Ancak eczane sahip ve mesul müdürünün veya ikinci eczacının, başvuru hâlinde gereken hizmeti yerine getirmesi zorunludur.
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