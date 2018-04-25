30 Nisan'da okullar tatil olacak mı sorusu milyonlarca öğrencinin dikkatini çeken konular arasında yer aldı. 28 ve 29 Nisan tarihinin cumartesi-pazar gününe denk gelmesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın ise salı günü olması dolayısıyla aradaki bir günün tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? 30 Nisan'da okullar tatil olacak mı?

30 Nisan Pazartesi gününün tatil olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde resmi kanallardan açıklama yapılması halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de resmi tatil olarak kutlanmış ve tatil yapılmıştı. Vatandaşlar şimdi ise 1 Mayıs'ın 2018 yılında tatil olup olmadığını merakla araştırıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2018 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs Salı günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Aynı zamanda özel sektörde de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda şirketin isteğine göre tatil yapılmaktadır.