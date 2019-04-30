1 Mayıs mesajı: ‘Yardımcı olayım buyurun gidin diyeceğim’
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs kutlamalarına katılacağını belirterek “Çalışanlarımızdan 1 Mayıs’a gitmek isteyenlere ‘Buyurun, yardımcı olayım, gidin’ diyeceğim” dedi.
İmamoğlu, dün Kâğıthane’deki İSKİ binasını ziyaret etti, Beyoğlu’nda İstanbul Kalkınma Ajansı’nın organize ettiği toplantıya katıldı. Daha sonra şehit itfaiye memuru onbaşı Taner Çebi’nin ölümünün 1. yılında Fatih İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret eden İmamoğlu’nu İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ve Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş karşıladı. İmamoğlu Taner Çebi için dua ederek çalışanlara başsağlığı diledi. Taner Çebi, geçen yıl mayıs ayında Fatih’te bir otel yangınında dumandan zehirlenmişti.
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