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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

1 Mayıs mesajı: ‘Yardımcı olayım buyurun gidin diyeceğim’

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1 Mayıs mesajı: ‘Yardımcı olayım buyurun gidin diyeceğim’

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs kutlamalarına katılacağını belirterek “Çalışanlarımızdan 1 Mayıs’a gitmek isteyenlere ‘Buyurun, yardımcı olayım, gidin’ diyeceğim” dedi.

İmamoğlu, dün Kâğıthane’deki İSKİ binasını ziyaret etti, Beyoğlu’nda İstanbul Kalkınma Ajansı’nın organize ettiği toplantıya katıldı. Daha sonra şehit itfaiye memuru onbaşı Taner Çebi’nin ölümünün 1. yılında Fatih İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret eden İmamoğlu’nu İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ve Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş karşıladı. İmamoğlu Taner Çebi için dua ederek çalışanlara başsağlığı diledi. Taner Çebi, geçen yıl mayıs ayında Fatih’te bir otel yangınında dumandan zehirlenmişti.

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