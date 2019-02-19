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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)
19.02.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

1 gün fazla rapor yazan doktora kötü haber

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1 gün fazla rapor yazan doktora kötü haber

İstanbul'da muayene ettiği adliye personeli hastasına 10 günden fazla rapor yazma yetkisi olmadığı halde 11 gün iş göremezlik raporu yazan doktor Çetin Ö. hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Dr.  Çetin Ö.(58), 12 Temmuz 2016'da Viranşehir Adliyesi'nde şoför olarak görev yapan Zeynel O.'yu muayene etti. Hastasına tek hekim tarafından 10 günden fazla  rapor verme yetkisi olmamasına rağmen doktor 11 günlük iş göremezlik raporu hazırladı. Zeynel O. raporu çalıştığı kuruma verdi.  

Şanlıurfa Adli Yargı Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, fazla rapor yazan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı doktor hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılıkta ifade veren Dr. Çetin Ö., "Rapordaki imza bana ait olabilir. Rapor verdiğim kişiyi tanımıyorum. Bizim 10 gün rapor verme yetkimiz vardır. Sehven 11 gün yazılmış olabilir. Sekreter raporu imzalamış biz de imzalamış olabiliriz. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. 

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada doktor Çetin Ö. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

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