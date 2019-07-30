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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.07.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

1 cm ile kurtuldu: İlk başta çekiçle vurdular sandım...

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1 cm ile kurtuldu: İlk başta çekiçle vurdular sandım...

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaylada maganda kurşunuyla başından vurularak yaralanan 18 yaşındaki Ali Kuleyin o anları anlattı.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesindeki Karadağ Yaylası’nda önceki gün saat 14.00 sıralarında babası ve amcası ile birlikte yaylada bir evin dış cephe kaplamasını yapan 18 yaşındaki Ali Kuleyin’in başına nerden atıldığı belli olmayan kurşun isabet etti. İlk önce kurşun olduğunu anlamayan genç, elini başına götürdüğünde kan geldiğini anlayınca ailesine haber verdi. Ailesi tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi kaldırılan gence isabet eden yorgun mermi başarılı bir operasyonla saplandığı yerden çıkartıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kuleyin’in başına isabet eden merminin hangi tabancadan çıktığının belirlenmesi için balistik incelenmeye gönderildi.

Yaşadığı o anları anlatan 18 yaşındaki Ali Kuleyin, “Babam ve amcamla birlikte yaylada çalışıyorduk. Kafama bir şey isabet etti. Eğildim elime başıma attığımda kan geldiğini fark ettim. Arabaya binerek hastaneye gittik. Kurşunu çıkardılar şuanda iyiyim. Ben ilk başta çekiçle vurdular sandım. Kafama dokunduğumda kurşun olduğunu hissettim. Hastaneye geldiğimde bilincim yerindeydi. Hiç kimse üzülmesin diye hep şen şakrak hareketler yaptım. Kurşunu çıkardıktan sonra taburcu ettiler” dedi.

1 cm ile kurtuldu: İlk başta çekiçle vurdular sandım...

“OĞLUMA KAFANA AKIL KOY DİYORDUM, O GİTTİ KAFASINA KURŞUN KOYDU”

Ali Kuleyin’in babası Mustafa Kuleyin ise, “Yaylada kaplama işi yapıyorduk. İskeleyi kurarken bir ses duyduk. Birbirimize baktık ilk önce inşattan bir şey düştü sandık. Oğlum elini başına attı baba kanıyor dedi. Biz o anda kurşun olduğunu hissettik. O şokla beraber bizde kurşun sekerek yere düştü zannedip kurşunu arıyoruz. Silah kullananlar bir hedefe atsın havaya rastgele ateş açmasınlar. Kurşun hiçbir zaman havada kalmıyor bu yere inecek. Bugün benim çocuğuma düştü yarın belki o silahı atanın çocuğuna da düşebilir. Duyarlı olsunlar. Biz buna karşıyız. Benim çocuğum bugün ölmüş olabilirdi. Mermi bir santim daha aşağıya inmiş olsaydı felç kalabilirmiş. Allah korudu. Kurşun yorgun olduğu için fazla etki yapmadı. Biz bugün belki de cenaze işleri ile uğraşıyorduk. Ben her zaman oğluma kafana akıl koy diyordum, o gitti kafasına kurşun koydu” diye konuştu.

BAKAN SOYLU UYARMIŞTI...

Bakan Soylu geçtiğimiz hafta sonu Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Sisdağı Yayla Şenliklerine katılarak vatandaşlardan meskun mahalde, yasak olan yerlerde, düğünlerde, şenliklerde ve festivallerde silah atmamalarını istemişti.

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, “Evet, silahı seven bir toplumuz doğru ama silahtan daha fazla insanımızı, çocuklarımızı, evlatlarımızı daha çok seviyoruz. Ne olursunuz size yalvarıyorum, biz doğru olanı yapalım, bize öğretileni yapalım. Allah muhafaza bir çocuğumuzun canı, bir çocuğumuzun bir uzvu bizim elde ettiğimiz o nefsimize iyi gelen hiçbir şeyden ama eksik değildir hatta üstündür. Bunları İçişleri Bakanı olarak değil, bu memleketin evladı olarak, ailenizin bir bireyi, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Biz huzuru hak eden bir milletiz. Biz huzuru, zenginliği yakalamalıyız ki şu sizin medeniyetinizi, 200 yıldır sürdürdüğünüz bu geleneği, göreneği sadece buraya değil, bütün dünyaya nakşedelim" ifadelerini kullanmıştı.

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