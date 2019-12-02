1 Aralık son depremler! Deprem mi oldu?
En son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. Türkiye'de gerçekleşen son depremleri yayımlayan Kandilli Rasathanesi, yerin kaç kilometre altında olduğu sarsıntı derecesini aktardı. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, güncel son depremler listesi ve detaylı bilgiler
Deprem mi oldu sorusu, 1 Aralık Pazartesi gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 1 Aralık tarihli son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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2019.12.02 02:24:24 39.6497 29.0430 7.4 -.- 2.1 -.- GOKCELER-HARMANCIK (BURSA)
2019.12.02 01:56:53 40.6430 35.5298 17.2 -.- 1.9 -.- ILGAZI-(AMASYA)
2019.12.02 00:34:35 35.3878 26.2630 22.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2019.12.02 00:22:36 36.7035 27.9718 58.6 -.- 2.8 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
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