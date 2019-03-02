1.5 milyon TL değerinde! Atatürk Havalimanı'nda polis şüphelenince ortaya çıktı
Brezilya Sao Paulo'dan gelen uçaktan inen Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı B.A.'nın beli ve bacaklarına sardığı kumaş paketlerinden 1.5 milyon TL değerinde 5 kilo 619 gram kokain ele geçti.
Atatürk Havalimanı'nda görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 şubat 2019 günü Brezilya Sao Paulo'dan gelen uçaktan inen bir yolcudan şüphelendi.
Durdurdulan yolcunun yapılan üst aramasında beli ve bacaklarına sardığı kumaş paketlerden 5 kilo 619 gram kokain çıktı. Almanya'da yaşayan ve Türk vatandaşı olduğu belirlenen B.A. adlı kurye gözaltına alındı.
B.A, Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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