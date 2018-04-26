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    #ÜsküdarValideSultanVapuru neden TT oldu?

    Hürriyet Haber
    26.04.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

    Geçen yıl hizmete giren Üsküdar Valide Sultan Gemisi, bugün Twitter'da #ÜsküdarValideSultanVapuru etiketiyle trend oldu. Yüzlerce Twitter kullanıcısı, geminin neden trend olduğunu sorguladı.

    Üsküdar Belediyesi, tüm İstanbulluları ücretsiz Boğaz turuna çıkarmak amacıyla geçen yıl 12 milyon liraya 54 metrelik gezi gemisi yaptırmıştı. Valide Sultan adı verilen gemi geçen yaz hizmete girmişti.

    Bu sabah Twitter'da trend olan #ÜsküdarValideSultanVapuru etiketi merak yarattı. Etiketi kullananların neredeyse tamamının paylaşımlarında gemiyle ilgisiz konulardan bahsediliyor. Rasgele kelimelerden oluşmuş anlamsız onlarca tweet de göze çarpıyor.

    #ÜsküdarValideSultanVapuru neden TT oldu

    Geminin neden trend olduğuna dair tweet'ler artınca bazı kullanıcılar bunun bot hesaplardan kaynaklandığını öne sürdü.

    Bir iddiaya göre belediyenin çalıştığı reklam ajansı, bot hesapların otomatik olarak yaptığı seri ve anlamsız paylaşımlar yoluyla bu etiketi trend listesinin en üstüne çıkararak geminin adının duyulmasını sağladı.

    Üsküdar Valide Sultan Gemisi, 12 metre genişliğinde ve 3.5 metre yüksekliğe sahip. Saatte 12 deniz mili yani 25 kilometre hızla gidebilen geminin kapalı ve açık olmak üzere iki bölümü bulunuyor. Gemi, açık kısmında 320 ve kapalı kısmında 260 olmak üzere toplamda 580 kişi kapasiteye sahip.

     

     

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    Etiketler: #ÜsküdarValideSultanVapuru , neden trend oldu , gündem
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