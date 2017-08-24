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    Gülin'e Stanford'dan 1 milyon TL'lik burs

    Önder ÖNDEŞ
    24 Ağustos 2017 - 00:50Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 00:51

    Galatasaray Lisesi mezunu Gülin Ustabaşı, dünyanın lider üniversitelerinden Stanford’a 4 yıl için toplam 1 milyon liralık bursla kabul edildi. Hedefi önce felsefe ve hukuk okumak, ardından AİHM yargıcı olmak...

    GÜLİN Ustabaşı, Galatasaray Lisesi’nden bu yıl 92 not ortalamasıyla mezun oldu. ABD’deki Stanford Üniversitesi’ne lisans eğitimi için başvuran Ustabaşı, 4 yıl için toplam 300 bin dolarlık (1 milyon 50 bin TL) burs almaya hak kazandı.

    Başta görme engelliler olmak üzere dezavantajlı kesimlere ücretsiz İngilizce ve Fransızca öğreten başarılı öğrenci, kabul almasında kendisinden istenen yazılardaki yanıtlarının çok etkili olduğunu söylüyor. Ustabaşı, felsefe eğitiminin ardından hukuk okuyarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) yargıç olarak yer almak istiyor. Gülin, Stanford’a kabul edilme sürecini Hürriyet’e şöyle anlattı:

    “Felsefeyle 10 yaşından beri ilgileniyorum. O yaşlardayken küçük küçük denemeler yazıyordum. Galatasaray Lisesi’nde çeşitli yarışmalara katıldım. Son olarak TÜBİTAK tarafından desteklenen Konya Bilim Merkezi Sosyal Bilimler Yarışması’nda felsefe dalında yazdığım bir denemeyle birincilik aldım.

    Stanford, ABD dışından gelen öğrencilere az burs vermesiyle tanınıyor. Bu nedenle başvururken bazı arkadaşlarım zaman kaybettiğimi söyledi. Başvurularımla ilgili her şeyi ben yaptım. İnternetten takip ettim. İletişimi kurdum, özel bir danışmanlık almadım. Stanford, ABD’de en fazla ‘essay/kompozisyon’ isteyen üniversitelerden biri. Benden dört yazı istediler. Yanıtlarımı beğendiklerini söylediler.”

    Etiketler: Stanford Üniversitesi , Galatasaray Üniversitesi , gazetehaberleri
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