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    Gülen için süre doldu

    ANKARA
    05.09.2017 - 23:32 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 23:33

    KANUN Hükmünde Kararname ile haklarında soruşturma bulunup ancak yurtdışında olanlara tanınan 3 aylık süre doldu.

    Aralarında Fetullah Gülen, milletvekillikleri düşürülen HDP’li Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız, “Kozanlı Ömer” kod adlı Osman Hilmi Özdil’in bulunduğu isimler için son sözü Bakanlar Kurulu söyleyecek.

    SON SÖZ BAKANLARIN
    130 kişilik listede yer alıp üç ay içinde yurda dönmeyenlerin vatandaşlıktan çıkarılmaları için gereken teklif İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Bakanlar Kurulu’nun vatandaşlıktan çıkarma kararı Resmi Gazete’de yayımlanacak. Karar şahsi olacak, çıkarılanın eş ve çocuklarını etkilemeyecek. 

    Etiketler: KHK , Fetullah Gülen , gazetehaberleri
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