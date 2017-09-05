Gülen için süre doldu

Aralarında Fetullah Gülen, milletvekillikleri düşürülen HDP’li Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız, “Kozanlı Ömer” kod adlı Osman Hilmi Özdil’in bulunduğu isimler için son sözü Bakanlar Kurulu söyleyecek.



SON SÖZ BAKANLARIN

130 kişilik listede yer alıp üç ay içinde yurda dönmeyenlerin vatandaşlıktan çıkarılmaları için gereken teklif İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Bakanlar Kurulu’nun vatandaşlıktan çıkarma kararı Resmi Gazete’de yayımlanacak. Karar şahsi olacak, çıkarılanın eş ve çocuklarını etkilemeyecek.