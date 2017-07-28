GTA 6 mı geliyor? Oyunseverleri heyecanlandıracak gelişme

NeoGaf forumlarına sızan bilgiye göre; Tim Neff adlı aktörün CV'sinin ve portfolyosunun yer aldığı sitede, kendisinin Grand Theft Auto 6 ve Red Dead Redemption 2 üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Yaşanan olayın ardından PCGamesN bu işin üstüne gitti ve Tim Neff ile iletişime geçti. Neff yaptığı açıklama ile haberin yalan olduğunu söyleyerek o sayfanın kendisine ait olmadığını iddia etti. Tim Neff, yıllar önce sadece Grand Theft Auto V'te görev aldığını belirtti.

Öte yandan, 2011 yılı boyunca da birçok aktör bu olaya benzer bir şekilde Grand Theft Auto V'te yer aldığını belirten CV'ler ile oyun basınında yer almıştı ve hepsi de aslında oraya Grand Theft Auto IV yazacaklarını fakat yanlışlıkla Grand Theft Auto V yazdıklarını söylemişti.

2 Aralık 2011 tarihinde bir tanıtım videosu ile duyurusu yapılan GTA 5, 2013senesinin sonlarına doğru piyasadaki yerini almıştı. Ayrıca hakkında haberler çıkan bu kişiler de GTA V'in credits bölümünde yer alıyordu.

Daima güncel tutulan ve ücretsiz DLC'ler sunan GTA V online mod değerini hala koruyor. Hal böyleyken Rockstar Games'in serinin yeni oyunu için hazırlanıyor olma iddiası bazı oyun çevrelerinde içi boş bir iddia olarak değerlendiriliyor. Rockstar Games, şu an Red Dead Redemption 2'nin yapımına ve Grand Theft Auto: Online'ın güncellemelerine odaklanmış durumda. Bir diğer dedikodulardan biri olan GTA Vice City Stories'in mobil sürümünü ve L.A. Noire'ın VR Remastered sürümünü hazırlıyor olabilirler.