MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>GTA 6 mı geliyor? Oyunseverleri heyecanlandıracak gelişme

    GTA 6 mı geliyor? Oyunseverleri heyecanlandıracak gelişme

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 10:10Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 10:42

    Rockstar Games'in en değerli oyunu olan Grand Theft Auto serisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Buna gelişmeye göre GTA 6'nın yapım aşamasına başlanmış olabilir.

    NeoGaf forumlarına sızan bilgiye göre; Tim Neff adlı aktörün CV'sinin ve portfolyosunun yer aldığı sitede, kendisinin Grand Theft Auto 6 ve Red Dead Redemption 2 üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. 

    Yaşanan olayın ardından PCGamesN bu işin üstüne gitti ve Tim Neff ile iletişime geçti. Neff yaptığı açıklama ile haberin yalan olduğunu söyleyerek o sayfanın kendisine ait olmadığını iddia etti. Tim Neff, yıllar önce sadece Grand Theft Auto V'te görev aldığını belirtti.GTA 6 mı geliyor Oyunseverleri heyecanlandıracak gelişme

    Öte yandan, 2011 yılı boyunca da birçok aktör bu olaya benzer bir şekilde Grand Theft Auto V'te yer aldığını belirten CV'ler ile oyun basınında yer almıştı ve hepsi de aslında oraya Grand Theft Auto IV yazacaklarını fakat yanlışlıkla Grand Theft Auto V yazdıklarını söylemişti.

    2 Aralık 2011 tarihinde bir tanıtım videosu ile duyurusu yapılan GTA 5, 2013senesinin sonlarına doğru piyasadaki yerini almıştı. Ayrıca hakkında haberler çıkan bu kişiler de GTA V'in credits bölümünde yer alıyordu.

    Daima güncel tutulan ve ücretsiz DLC'ler sunan GTA V online mod değerini hala koruyor. Hal böyleyken Rockstar Games'in serinin yeni oyunu için hazırlanıyor olma iddiası bazı oyun çevrelerinde içi boş bir iddia olarak değerlendiriliyor. Rockstar Games, şu an Red Dead Redemption 2'nin yapımına ve Grand Theft Auto: Online'ın güncellemelerine odaklanmış durumda. Bir diğer dedikodulardan biri olan GTA Vice City Stories'in mobil sürümünü ve L.A. Noire'ın VR Remastered sürümünü hazırlıyor olabilirler.

    Etiketler: Grand Theft Auto V , Rockstar Games , GTA 5
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri