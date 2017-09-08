GTA 6 fena geliyor! Peki yeni oyun nasıl olacak?

Londra veya Vice City

Grand Theft Auto VI hakkında en çok konuşulan konu, oyunun nerede geçeceği. Bu konuda da bazı söylentiler bulunuyor. Bazı söylentilere göre GTA 6, serinin en sevilen bölgelerinden bir tanesi olan Vice City’ye geri dönecek. Bazı söylentilere göreyse, uzun bir aradan sonra ilk defa ABD sınırları içerisinden çıkacağız ve Londra’ya gideceğiz. Evet, Grand Theft Auto temasına göre ABD dışındaki bir bölgede oyunun geçmesi oldukça mantıksız, biliyoruz. Peki, ya Rockstar Games, Grand Theft Auto VI yerine yan bir seri oyunu yapıyorsa? Sonuçta bu seri en az 1 kez Londra’ya gitti. Neden yine olmasın?

GTA 6 çıkmadan önce başka bir Grand Theft Auto çıkacak.

Aslında bunu ilk maddemizin son kısmında söyledik: Ya Rockstar Games, Grand Theft Auto VI yerine seriye yan bir oyun yapıyorsa? Grand Theft Auto serisine henüz ek paketler çok fazla gelmiyorken, Rockstar Games birçok kez iki ana oyun arasındaki boşluğu doldurmak için yan seri oyunu piyasaya sürüyordu. Şimdiki söylentilere bakacak olursak, Rockstar Games yine benzer bir proje peşinde. Fakat bu bizlere pek mantıklı gelmiyor. Çünkü ekip, Grand Theft Auto Online ile çılgın paralar kazandı ve yan seri oyunu üreterek, Grand Theft Auto Online yapısını tehlikeye atmak istemeyeceklerdir. Grand Theft Auto VI sayesinde Grand Theft Auto Online da sorunsuz bir şekilde devam edebilir.

Nintendo Switch

Grand Theft Auto VI hangi platformlar için çıkabilir? Yeni Xbox, PlayStation 5 ve PC bizim tahminimiz. Fakat Rockstar Games ve bu ekibin ana şirketi, Nintendo Switch konsolundan da oldukça memnun olduklarını resmi açıklamalar ile belirtmişlerdi. Tabii buna rağmen Rockstar Games ekibinin Red Dead Redemption 2 oyunu sadece PlayStation 4 ve Xbox One için duyurulmuştu. Nintendo Switch yoktu yani. Fakat ortadaki söylentilere göre Rockstar Games ve Take-Two Interactive, GTA 6 oyununu Nintendo Switch için de piyasaya sürmek istiyor. Tabii Nintendo Switch, çok kaliteli olacağını tahmin ettiğimiz bir oyunu sorunsuz olarak nasıl kaldırabilir, bilemiyoruz.

Grand Theft Auto Online başarısı aslında sorun olabilir.

Red Dead Redemption 2 ve Red Dead Online duyurulmadan önce herkes aslında GTA 6 duyurusunun geleceğini düşünüyordu. Fakat için ticaret kısmına baktığımız zaman, Rockstar Games ve Take-Two Interactive şirketlerinin yeni bir Grand Theft Auto oyununu geliştirmesi için hiçbir sebep bulunmuyor. Çünkü Grand Theft Auto Online, bugün bile çılgınca oynanıyor, Rockstar Games tarafından destekleniyor ve en önemlisi de rekor seviyede para kazandırıyor. Zaten bu yüzden bir Red Dead Online duyurusu aldığımızı düşünüyoruz Grand Theft Auto Online başarısız olsaydı, Red Dead Onlineüzerinde uğraşılır mıydı? İşte bazı söylentilere göreyse GTA Online başarısı, GTA 6 duyurusunu ve resmi piyasaya çıkış tarihini ciddi anlamda geriye itti. Özellikle Take-Two Interactive, GTA Online ölene kadar yeni bir oyun düşünmüyor olabilir.

Ortada maddi sıkıntılar olabilir.

Evet, Grand Theft Auto V ve Grand Theft Auto Online çılgınca sattı ve bugün de satıyor. Ekip, bu oyundan deli gibi para kazandı fakat kazanılan bu paranın ne kadarı net kazanç idi? Çünkü bu oyun bedavaya senelerce geliştirilmedi ve 2013 senesinden beri de bedavaya desteklenmedi. İşin içine bir de Red Dead Redemption 2 ve Red Dead Online girdi. Bu da şirketlerin bütçesinde ufak bir probleme yol açtı. Söylentilere göre tam da bu sebepten ötürü Rockstar Games ve Take-Two Interactive, Grand Theft Auto Online oyununun fişini çekmek istemiyor çünkü tek para kazandıkları nokta orası. Bu durum da GTA 6 geliştirilme sürecini yavaşlatıyor olabilir. Çünkü ekibin Grand Theft Auto Online üzerinden devamlı olarak para kazanabilmesi için, o oyuna sürekli olarak yeni içerik gelmesi gerekiyor. Bu da GTA 6 geliştirilme sürecini yavaşlatıyor.

Başka ülkelere de gidebiliriz.

Maddi sıkıntıları bir yana bırakalım, şimdi de farklı ülkelerden bahsedelim. Aslında bundan herhalde 1 sene önce filan yeni Grand Theft Auto oyununun Tokya’da geçeceğine dair söylentiler almıştık. Çünkü Rockstar Games ekibinden birkaç isim Tokyo’ya giderek araştırmalar yapmıştı. Ardından da GTA: Bogota ve GTA: Tokyo gibi isim hakları satın alınmıştı. Bu da akıllara, serinin başka ülkelere gidebileceğini getirdi. Daha önce de dediğimiz gibi, GTA serisinin teması en uygun ABD içerisindeişlenebiliyor ve serinin ABD içerisinden çıkması, aslında serinin temelinin de değişeceğine işaret veriyor olabilir.

Daha da fazla bekleyebiliriz.

Şu an PC oyuncularının da, şimdiki nesil konsol oyuncularının da oynadığı Grand Theft Auto V aslında orijinal olarak PlayStation 3 ve Xbox 360 için geliştirildi. Rockstar Games, kötü bir zamanlama ile oyunu piyasaya çıkarttı ve bu yüzden oyun önce şimdiki nesil konsollara işlendi, sonra da PC platformuna. İşte bu da aslında Grand Theft Auto V oyununun bir tık geride kalmasına yol açtı. Bu oyunun temeli PlayStation 3 yerine PlayStation 4 olsaydı, şimdi çok daha farklı bir oyun görüyor olabilirdik. İşte söylentilere göre Rockstar Games tekrar aynı hatayı yapmak istemiyor ve bu yüzden yeni Grand Theft Auto VI oyununun piyasaya sürülmesi en erken 2020 olabilir. Bildiğiniz üzere Sony, PlayStation 5 konsolunu 2020 senesi gibi piyasaya sürecek, en azından söylentiler bu yönde. Rockstar Games de GTA 6 oyununu PlayStation 5 ve yeni Xbox için çıkış oyunu yapmak isteyebilir. PC mi? Klasik, sonradan çıkacaktır.

Ryan Gosling ana bir karakteri seslendirecek.

Belki de bugüne kadar hiç rast gelmediğiniz bir söylenti bu. Fakat Movie Pilot sitesinden gelen raporlara göre GTA 6 içerisindeki ana kötü karakteri Ryan Gosling seslendirecek. Bu kötü karakterin yardımcı kötü karakteri ise bir bayan olacak ve bu bayan da Eva Mendes tarafından seslendirilecek. Rockstar Games, geçmiş Grand Theft Auto oyunları için ciddi paralar harcadı ve karşılığında da çok kaliteli oyunlar gördük. Eva Mendes ve Ryan Gosling gibi isimlerin ana karakterler arasında olacak olması, muhtemelen çok pahalı olacaktır fakat Rockstar Games kalitenin peşinde koşuyor. Bunu da unutmamak lazım. (leadergamer)