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    Gözler istifası istenen başkanın açıklamasında

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 15:54 | Son Güncelleme:

    Gözler istifası istenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin yapacağı açıklamaya çevrildi.

    İstifası istenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bugün saat 16.00'da merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılış törenine katılıyor. cak. Altepe, twitter hesabından 'Kaplıkaya Hacıvat Deresi Islahı ve Bağlaraltı Siteler Köprüsü'nün açılışlarını gerçekleştireceğimiz törenimizi onurlandırmanızı diliyor, tüm dost ve hemşerilerimizi bekliyoruz' paylaşımını yapmıştı.

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan AK Partili önemli bir kaynak Recep Altepe’nin bugün saat 16:00’da istifa edeceğini söylemişti.

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