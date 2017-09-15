Görevden alınan Kerkük Valisi: Bırakmayacağım!

Irak Parlamentosu tarafından azledilen Kerkük Valisi Necmeddin Kerim Reuters'a açıklamalarda bulundu. Parlamentonun aldığı kararın yasalara aykırı olduğunu söyleyen Kerim, "Görevime devam edeceğim" diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül’de düzenleyeceği bağımsızlık referandumuna katılması beklenen Kerkük’te, Vali Necmeddin Kerim, referandum konusunda IKBY'yi desteklemesi nedeniyle görevden alınmıştı. Kerim, Irak parlamentosunun kendisini görevden alma kararını “yasalara aykırı” olarak nitelendirerek kararı kınadı ve görevine devam edeceğini söyledi. Kerim, Reuters’e yaptığı açıklamada referandum sürecinin de planlandığı şekilde devam edeceğini belirtti. Ağustos ayında BBC Türkçe’ye Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, kentin geleceğinin iki referanduma belirleneceğini söylemişti. Reuters haber ajansının yerel basına dayandırdığı haberine göre Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, parlamentonun aldığı kararı kınarken referandumun belirlenen günde yapılacağını söyledi.