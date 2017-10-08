Göremediği kardeşine onun ismi verildi

29 Mart sabahı kendisinden bir yaş küçük kardeşi Yaprak ile birlikte okula gitmek için evlerinden çıktı. Göztepe’deki 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi’nin önüne gelen ve yolun karşısına geçmek isteyen iki kardeşten Yağmur Özen’e, Selin Şallı’nın kullandığı otomobil hızla çarptı. Yağmur ağır yaralandı. Kardeşi Yaprak, 9 aylık hamile olan annesi Ayla Özen’i aradı. Anne Özen hemen hastaneye koştu ancak Yağmur tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Selin Şallı ise kısa süre sonra teslim oldu. Tutuklanan Şallı, 5 gün sonra itiraz üzerine tahliye edildi.



Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Selin Şallı’nın, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Gerekçe olarak ise bilirkişi raporunda, Özen’in asli kusurlu, Şallı’nın ise tali kusurlu olarak tespit edilmesini gösterdi.



Geçtiğimiz gün Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma görüldü. Şimdi 5 aylık olan ve kaybettiği kızının adını verdiği bebeğiyle teselli bulmaya çalışan anne Özen “Mahkemeye özgürce değil, cezaevinden gelmeliydi. Şimdi tek beklentim en ağır cezaya çarptırılması” dedi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.