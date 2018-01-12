Gonca Vuslateri'den sosyal medyayı sallayan taklit

Vuslateri, çektiği videoyu Instagram' da yayınladı ve altına şu notu düştü:

"Hayatta her şeyle gülüp eğlenelim... Bir 'Olacak O Kadar' olsun yaşadıklarımız... Televizyona oturup mimiklerinden, tavrından kendimi alıkoyamadığım kadındır Seda Sayan! Bir kendimce eğlenceyi kendisiyle paylaştım. Bileydim daha çok çalışırdım dersimi; ki yaparım bilirsiniz:) Bugün paylaşmış o videoyu. Bu kadın Türkiye’nin kendiyle dalga geçtiği gülebildiği herkesin birlik içinde yaşadığı yıllarda da program yapıyordu.Türkiye daha Oprah kim bilmiyordu ama Türkiye’de ki şubesi Seda Sayan’dı... Jestlerine ,tavrına, Allah bana göstermesin ama sinirlenmesine bile hastayım 😂😂 Anlayışı için teşekkür ederim. Oyuncunun bu durdurulamaz tarafını seviyorum.. Bizim de dersimiz,işimiz böyle .. Seda Sayan bugün de birlikte güldük"