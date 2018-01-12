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Yarıyıl Tatilinde Dikkat Etmemiz Gereken 5 Şey
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EĞİTİM
Yarıyıl Tatilinde Dikkat Etmemiz Gereken 5 Şey
Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat yarıyıl tatilinde karnelerini alan çocuklara nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili 5 önemli açıklamada bulundu.
GÜNCELLENME
12.01.2018 - 16:28
YAYIN
12.01.2018 - 16:04
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Yarıyıl Tatilinde Dikkat Etmemiz Gereken 5 Şey
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