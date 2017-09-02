MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Göçmenlerin kaldığı merkezde taciz

    Göçmenlerin kaldığı merkezde taciz

    Hürriyet Haber
    02.09.2017 - 13:24 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 13:24

    BBC’nin Panorama programı, yaptığı gizli çekimler sonucu Londra’nın Gatwick Havaalanı yakınında ülkeye yasa dışı girmeye çalışmakla suçlananların tutulduğu göçmen geri gönderim merkezinde fiziksel şiddet uygulandığını gösteren görüntüler kaydetti.

    PANORAMA programı, Brook House adlı merkezde tutulan kişiler ile “alay edildiğini, bu kişilerin taciz ve saldırıya uğradığını” iddia ediyor.

    Bu merkezde çok sayıda ‘kendine zarar vermeye çalışanların ve intihara teşebbüs edenlerin’ olduğu ve uyuşturucu kullanımının ‘yaygın olduğu’ ayrıca belirtildi.
    Bunun üzerine merkezi işleten İngiltere merkezli güvenlik şirketi G4S, dokuz çalışanını açığa aldığını açıkladı.
    Şirket aynı zamanda bir soruşturmaya başladığını da duyurdu.
    BBC İçişleri Muhabiri Danny Shaw, açığa alınanların bir hemşire, altı gözaltı memuru, iki müdür olduğunu belirtti.

    PAZARTESİ GÜNÜ YAYIMLANACAK
    Pazartesi günü yayımlanacak programda, İngiltere’den gönderilme riskiyle karşı karşıya kalan göçmenlerin tutulduğu merkezde çalışan eski gümrük memuru Callum Tulley’nin çektiği görüntüler kullanıldı.
    Panorama programı görüntülerde ‘kaos, yeteneksizlik ve taciz’ olduğunu iddia ediyor.

    MERKEZDE 508 KİŞİ TUTULUYOR
    Aynı zamanda sınır dışı edilme olasılığı bulunan göçmenlerin hapishanedeki cezası tamamlanan yabancı hükümlülerle aynı odada kaldığı öne sürülüyor.
    Brook House’u İngiltere İçişleri Bakanlığı adına G4S adlı şirket işletiyor.
    Brook House’da çoğunluğu Pakistan, Arnavutluk, Nijerya, Afganistan ve Hindistan’dan olmak üzere 508 kişi tutuluyor.

    BBC Türkçe

    Etiketler: BBC , ingiltere , taciz , Göçmen
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri