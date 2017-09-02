Göçmenlerin kaldığı merkezde taciz

PANORAMA programı, Brook House adlı merkezde tutulan kişiler ile “alay edildiğini, bu kişilerin taciz ve saldırıya uğradığını” iddia ediyor.

Bu merkezde çok sayıda ‘kendine zarar vermeye çalışanların ve intihara teşebbüs edenlerin’ olduğu ve uyuşturucu kullanımının ‘yaygın olduğu’ ayrıca belirtildi.

Bunun üzerine merkezi işleten İngiltere merkezli güvenlik şirketi G4S, dokuz çalışanını açığa aldığını açıkladı.

Şirket aynı zamanda bir soruşturmaya başladığını da duyurdu.

BBC İçişleri Muhabiri Danny Shaw, açığa alınanların bir hemşire, altı gözaltı memuru, iki müdür olduğunu belirtti.

PAZARTESİ GÜNÜ YAYIMLANACAK

Pazartesi günü yayımlanacak programda, İngiltere’den gönderilme riskiyle karşı karşıya kalan göçmenlerin tutulduğu merkezde çalışan eski gümrük memuru Callum Tulley’nin çektiği görüntüler kullanıldı.

Panorama programı görüntülerde ‘kaos, yeteneksizlik ve taciz’ olduğunu iddia ediyor.

MERKEZDE 508 KİŞİ TUTULUYOR

Aynı zamanda sınır dışı edilme olasılığı bulunan göçmenlerin hapishanedeki cezası tamamlanan yabancı hükümlülerle aynı odada kaldığı öne sürülüyor.

Brook House’u İngiltere İçişleri Bakanlığı adına G4S adlı şirket işletiyor.

Brook House’da çoğunluğu Pakistan, Arnavutluk, Nijerya, Afganistan ve Hindistan’dan olmak üzere 508 kişi tutuluyor.

BBC Türkçe