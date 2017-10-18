Girişimciler Başakşehir Living Lab’te yarıştı

Başakşehir Living Lab bu yıl beşincisi düzenlenen Girişimci Gününe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Living Lab CEO’su Ersin Pamuksüzer ile çok sayıda girişimci ve yatırımcı katıldı.

Etkinlik sırasında girişimciler yatırımcılar ve mentorlerle bir araya gelerek potansiyel iş ortakları ile tanıştı. İlişki ağlarını geliştirme ve doğrudan geri bildirim ve yönlendirme alma fırsatını yakaladı.

“GENÇ BEYİNLERE, PROJELERE İHTİYACIMIZ VAR”

Girişimci günü açılışını yapan Başkan Kartoğlu, İstanbul’daki en genç belediye başkanı olduğunu ve gençlerin başarısından gururlandığını belirterek, “Başakşehir enlerin ve ilklerin belediyesidir. Living Lab’da bu ilklerden birisidir. Sizlerle birlikte enlerin ve ilklerin iddiasını devam ettirerek güzel projelere imza atacağımıza, başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Ülkemizin en büyük sorunu katma değer üretememesidir. Genç beyinlere, projelere ihtiyacımız var. Bunları gerçekleştirirsek katma değer üretmiş ve istediğimiz hedeflere ulaşmış oluruz” şeklinde konuştu.





“ALICISI OLAN BİR ŞEYİN DELİSİ OLUN”

Living Lab CEO’su Ersin Pamuksüzer, Living Lab hedeflerinin genç girişimcileri destekleyerek, sahneye taşımak olduğunu belirterek, “Siz genç girişimcilerin ciddi bir görevi var, ürettiğiniz, geliştirdiğiniz proje, çözümünüz kendi kafanıza taktığınız şey olmamalı, paraya dönen, vatandaşa fayda sağlayan şeyleri hedeflemelisiniz. Vatandaş bu iyi olmuş, demiyor ise boşuna yapıyorsunuz. Yaptığınız çalışmada vatandaşın beğendiğini hissetmiyorsanız o işi devam ettirmeyin. Alıcısı olan bir şeyin delisi olun, alıcın varsa hızla büyüyorsan o zaman büyük bir iş yaptın demektir” dedi.

Çok sayıda proje başvurusu arasından seçilen 23 projenin girişimciler tarafından sunumu yapıldı. Proje sunumlarının ardından jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda seçilen ilk üç projeden birinciye 2000, ikinciye 1000, üçüncüye ise 500 TL’lik ödül verildi. Ayrıca üç adet özel ödül de verildi.

Yarışmada atık halıdan plastik hammadde üretme projesi ile katılan Soner Alayurt 1. olurken, ikinciliği Healerbit projesi ile Ferhat Babacan kazandı. Üçüncü olan Sarp Bilecen ise Roan proje ile katıldığı yarışmada 3. oldu.Girişimcilik gününde Osman Raif Güneş, Robotic.mobi projesi ile Göktuğ İslamoğlu da Capture Its projesi ile Jüri özel ödülüne layık görüldü.

ATIKLARDAN OTO TAMPONU

Birincilik ödülüne layık görülen Soner Alayurt Türkiye’de yılda 240 bin ton halının çöpe atıldığını kaydederek, “Atık halı geri dönüşümden plastik ham madde üretim projesinin sahibiyim. Türkiye’de yılda 240 bin ton atık halı ve aslında bu halılar plastik malzemeler ve geri dönüşümleri yoktur. Bizim ürettiğimiz makine sayesinde artık bu halıların geri dönüşümü mümkün hale geldi. Bu atık ve fire halılardan geri dönüştürdüğümüz plastiklerle biz araç tamponu basılmasını sağlıyoruz. Bu sayede biz çöpe gidecek ürünlerden Türkiye için yılda 300 milyonluk bir kazanım potansiyelini şu anda başlatmış durumdayız” dedi.