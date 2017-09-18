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    Hürriyet >Dünya>Girdiği evde mahsur kalan hırsız, polisten yardım istedi

    Girdiği evde mahsur kalan hırsız, polisten yardım istedi

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 08:02 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 08:02

    Hollanda'da soymak için girdiği binada mahsur kalan bir hırsız, polis imdat servisini arayarak yardım istedi.

    Olay, Cumartesi gecesi Hollanda'nın güneyindeki Limburg eyaletinde bulunan Nederweert kentinde yaşandı.

    Sabaha karşı soygun yapmak için bir binaya giren hırsız, güvenlik sisteminin devreye girmesi üzerine içeride mahsur kaldı.

    BBC Türkçe'de yer alan habere göre, sabah 04:30'da polis imdat servisinin de bağlı olduğu 112'yi arayan kişi, kendisini kurtarmalarını istedi.

    Binada mahsur kalışı ile ilgili farklı bir bahane öne süren kişi, çağrı merkezindeki polisi ikna edemedi. En sonunda hırsızlık için içeriye girdiğini itiraf etti.

    Olay yerine gelen polis ekibi, hırsızı kurtararak karakola götürdü.

    Sarhoş olduğu belirtilen hırsız, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Olayı sosyal medya hesabından duyuran Limburg Eyalet Polisi, "Bazen işimizi çok kolaylaştırıyorlar. Keşke suçluları yakalamak her zaman bu kadar kolay olsa" yorumunu yaptı.

    Etiketler: son dakika , haber , polis , hırsız , hollanda
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