TERÖR KORİDORUNU YOK ETME MESELESİ

“BUGÜN kahraman güvenlik güçlerimiz yakın tarihimizin en büyük mücadelelerinden birini yürütüyor. Sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen milli birliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü alenen tehdit eden terör koridoruna ilk hançeri Fırat Kalkanı harekâtıyla vurmuştuk. Bazı yazar çizer vesaireler bu operasyonlarımızı Kürtlere karşı yapılan operasyonlar olarak ilan edip hedeften saptırma gayreti içine giriyorlar. Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur. Ve olay Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay terör koridorunu yok etme meselesidir. Böyle bir anlayışı böyle bir yazıyı yazan da eğer kalkıp gerçekten bu ülkede az çok mürekkep yalamış, hele hele askerin içinde de görev almış birileri olursa bu bizi ciddi manada üzer. Dolayısıyla Kürt koridoru nedir, terör koridoru nedir, herhalde bunu burada anlatacak değilim. Bunu kendilerinin anlaması lazım. Tabii ki böyle bir mücadele içinde şehidimiz de gazilerimiz de olacak. Bu karşılıksız da kalmayacak. Bunun bedelini çok çok ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Ama biz bu yoldan geri duramayız. Ne dedik? Afrin hallolacaktır, Afrin’den geri adım atmak yok. Biz bunu Rus dostlarımızla da konuştuk, mutabakatımız var, diğer koalisyon güçleriyle de konuştuk, Amerika ile de konuştuk.



KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

Ülkemizin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, olmamıştır. Türkiye’nin bu operasyonlardaki temel amacı milli güvenliği yanında Suriye’nin toprak bütünlüğü ile Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır. Hepimizin gözü önünde Suriye topraklarının bir kısmı üzerinde bölgemizle, bölge halklarının tarihi, kültürel gerçekleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir yapı inşa edilmeye çalışılıyor. Bu yapı Suriye, Irak, İran, tüm bölgemiz için aynı derecede hayati bir tehdittir. Türkiye, Afrin’de Kürtlere karşı değil oradaki terör örgütüne karşı mücadele etmektedir. Çok yakında görülecektir ki terör örgütünün baskısı ortadan kalktığında bize en büyük teşekkür Afrin’deki Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizden gelecektir.



AFGANİSTAN’DA SİZİN SÜRENİZ BELLİ OLDU MU

Afrin operasyonu tıpkı Fırat Kalkanı gibi hedeflerine ulaştığında sona erecektir. Bazıları diyor ki, bunu diyen de enteresan, Amerika. Ne diyor, ‘Süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı.’ Peki o zaman ben de Amerika’ya soruyorum. Afganistan’da sizin süreniz belli oldu mu, ne zaman bitecek o? Biz iktidara gelmeden önce siz Irak’a girdiniz Irak’ta bitti mi bu süre, hâlâ Irak’tasınız. Şimdi kalkıp buraya da girdiniz koalisyon güçleriyle buradasınız. Bunun süresi olur mu ya? Böyle bir savaş matematik bir olay değil ki nasıl böyle bir şeyi sorarsın? Ne zaman iş bitirse bizim orada durmaya merakımız yok, çekilmesini de biliriz. Bunun için birilerinden icazet almak gibi derdimiz yok bunu da bilmeniz lazım. BM Güvenlik Konseyi’ni bölücü terör örgütü Afrin’de kendisine tabi olmayanları vahşice infaz ederken toplantıya çağırmayanların şimdi böyle bir girişimde bulunmaya asla hakları yoktur. Türkiye olarak bizim hiçbir yeri işgal etmek gibi bir amacımız yoktur. Bizim tek gayemiz gönülleri fethetmektir.



SİLAHLAR GÖNDEREN ÜLKELERE DÖNECEK

Terör örgütleri karşısında ilkeli bir tutum sergilemeyenlerin çok uzak olmayan bir gelecekte bunun acısını bizzat çekmek zorunda kalacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturmak için getirilen 5 bin TIR ve 2 bin uçak dolusu silah bugün sadece bize karşı kullanılıyor olabilir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki yarın bu silahlar onları gönderen ülkelere de dönecektir. Suni bir güven ve refah duvarı içinde yaşayan ülkelerin benzer şoklara aynı derecede dayanaklı olup olamayacaklarını hep birlikte göreceğiz. Bizi asıl üzen ise ortadaki bu gerçeklere rağmen bazı çevrelerin hâlâ ülkemizi terör örgütleriyle irtibatlı göstermeye çalışıyor olmasıdır. İnşallah endişelerimiz gerçekleşmez.”



SİZ YOLUNUZA BİZ YOLUMUZA

“Bunları ikili, heyetler arası görüşmede de Sayın Trump’a söyledim fakat dinlemediler. Siz bilirsiniz dedik, siz yolunuza biz yolumuza. Dolayısıyla 5 bin TIR silah getirdi Amerika bu bölgeye. Zırhlı taşıyıcılardan tutunuz mühimmatına varıncaya kadar bütün bunlar nereye dağıtıldı? İşte bu terör örgütlerine dağıtıldı. Bugün Suriye’nin kuzeyinde 20 kadar Amerika’nın üssü var. Bunları bütün halkımın bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki ülkemde neler dönüyor, neler oluyor bunu bizim haberimiz yoktu, biz bilmiyorduk deme lüksüne kimse sahip olmasın. Şu anda 2 bin kadar uçakla da kargo uçağıyla ayrıca bu bölgeye silah taşınmıştır.”



KIZILELMA HEDEFİMİZ VAR

Bu hain projenin nihai hedefinin Türkiye olduğunu görmemek, anlamamak için kusura bakmayın aptal olmak gerekir. Bu ülkede kimse saf değil aptal da değil. Zihnini ve ruhunu emperyalist güçlere kiraya vermiş bir avuç hain dışında hangi görüşten, meşrepten, kökenden olursa olsun tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı gerçekleri görüyor, biliyor. Bunun için Afrin operasyonumuza vatandaşlarımızın tamamı çok güçlü destek veriyor. Operasyona giden askerlerimizi yolda durdurup alınlarından öpmeye kadar gerçekten gözyaşlarıyla takip ettiğimiz nice güzel hadiseye şahit oluyoruz. Bizim ‘nereye gidiyorsunuz’ sualine cevap Kızılelma’ya diyoruz. Bizim bir Kızılelmamız var, bunu yaklaşık bir ay kadar önce yine konuşmamda açıklamıştım biz o hedefe doğru giriyoruz.



