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    Elon Musk'ın gönderdiği uydu infilak etti! Misyonu istihbarat toplamakmış...

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 12:25 | Son Güncelleme:

    ABD ordusunun, Elon Musk'ın CEO'luğunu yaptığı SpaceX şirketinin Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatmayı planladığı Zuma adlı uydu fırlatmadan kısa bir süre sonra infilak etti. Wall Street Journal gazetesi, görevi gizli tutulan uydunun istihbarat toplamak amacıyla hazırlandığını yazdı. Uydunun misyonu konusunda resmi ağızlar bilgi vermiyordu.

    ABD istihbaratının, ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX şirketiyle birlikte uzaya gönderdiği uydunun fırlatmadan sonra infilak ettiği belirtildi. Wall Street Journal gazetesi, hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde denemenin başarısız olduğunu belirtirken, milyarlarca dolar zarar edildiğini yazdı.

    MİSYONU İSTİHBARATMIŞ

    Gazete ayrıca uydunun gönderiliş amacının istihbarat toplamak olduğunu yazdı. Uydunun görevi konusunda resmi açıklama yapılmayınca uydunun, Dünya'ya çarpmasından endişe edilen bir gezegeni durdurmak için gönderildiğini iddia eden komplo teorileri bile ortaya atılmıştı.

    HAVADA İNFİLAK ETTİ

    NBC'nin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Pazar günü Florida'dan fırlatılan gizli istihbarat uydusu, yörüngeye ulaşamadı. Falcon 9 roketten ayrılmakta başarısız olduğu düşünülen uydunun, parçalara ayrıldığı ya da denize düştüğü değerlendiriliyor.

    ZUMA NE DEMEK?

    Kimliğini açıklamayan bir ABD'li yetkili, uydu projesinin tamamen kayıp haline dönüştüğünü söyledi. Northrop Grumman şirketinin inşa ettiği multi milyarlık uyduya Zuma ismi verilmiş ve uydunun fırlatılması için SpaceX'in Falcon 9 roketi kullanılmıştı. Zuma adı bir Kaliforniya sahilinden geliyor.

    Roket, Florida Cape Canaveral Üssü'nde, yorumcunun "Üç, iki, bir, ateşle ve kalkış" anonsuyla havalanmıştı. Falcon 9, daha önce Mayıs 2017'de ilk kez ABD ordusu için kullanılmıştı.

     

    Etiketler: füze
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